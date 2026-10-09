Rafael de los Santos: La gente tiene un mayor interés en entender bien el fútbol americano

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 9 oct (EFE).- A poco menos de un mes para que los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons disputen en el estadio Santiago Bernabéu el segundo partido oficial de la NFL en territorio español, el director de la competición en España, Rafael de los Santos, habla en una entrevista con EFE de sus expectativas de cara a la cita y de todo lo que rodeará al encuentro, en el marco del 'NFL Culture Club Madrid' que se celebra estos días.

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Pregunta: ¿Qué sensaciones tienen a falta de un mes para el partido?

Respuesta: Las sensaciones son muy buenas. Es verdad que solo queda un mes y estamos trabajando en los últimos retoques para que el partido sea un éxito. Este último mes requiere de muchísimo trabajo, por lo que las sensaciones son mezcladas entre el agotamiento y la excitación que genera tener el evento tan cerca.

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P: ¿Dónde ven más margen de mejora? ¿Creen que había muchos detalles que pulir?

R: En la NFL siempre realizamos un análisis muy exhaustivo de lo ocurrido: qué funcionó, qué no y qué puede mejorar. Este año hemos introducido todos esos factores en la ecuación y estamos deseando que llegue el día 8 para comprobar que, efectivamente, hemos mejorado la experiencia.

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P: Uno de los aspectos que generó más problemas fueron los accesos al campo. ¿Han tomado medidas para que esto no vuelva a repetirse?

R: Es justamente lo que tenía en mente al responder a la pregunta anterior, y tomamos buena nota de ello. El año pasado se dieron muchas circunstancias, como unas obras que este año no hay y otras que este año hay pero de forma más reducida. Y sobre todo una serie de cuestiones logísticas que tienen que ver con temas de seguridad que hemos hablado internamente a todos los niveles con la policía y nuestra seguridad. Confiamos en que esos movimientos que hemos hecho mejoren mucho la experiencia.

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P: Entre los grandes atractivos estuvieron las actividades de la semana previa en distintos puntos de la ciudad. ¿Se van a repetir?

R: Se va a repetir porque estos partidos internacionales pretenden generar una "mini Super Bowl" que incluye ese tipo de eventos durante toda la semana. Este año volveremos tener muchas de las cosas que teníamos el año pasado y alguna novedad que será sorpresa.

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P: Además ya están desarrollando proyectos como el NFL Culture Club Madrid. ¿Qué importancia tiene para ustedes que el fútbol americano conviva con otros ámbitos como la música, la fotografía o la gastronomía?

R: Todo eso forma parte del ADN de la NFL. Lo que pretendemos con este tipo de eventos es mostrar cómo la gente puede acercarse a nuestro deporte, que no es solamente lo que pueden disfrutar viendo un partido delante de una televisión o en una grada sino que tiene mucho más que ver con otros temas como la cultura, la música, la fotografía, el cine o la moda.

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P: En este último año, ¿han detectado un mayor interés en España por la NFL?

R: Vemos que no solo va creciendo el interés. Sin duda, el partido que jugamos el año pasado sirvió como un pistoletazo de salida muy importante, porque era el primer partido oficial que se jugaba en España y eso siempre tiene una repercusión muy positiva, pero además encontramos cómo poco a poco la gente tiene un mayor interés en entenderlo bien.

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Lejos de lo que pudiéramos pensar inicialmente, que es que mucha gente se iba a sentir atraída solo por la música o la moda, nos damos cuenta de que la forma de consumir el deporte en España es muy seria. La gente quiere entender, le entusiasma la táctica y hace un esfuerzo por entenderlo. Es una de las cosas que más nos ha sorprendido y con las que más contentos estamos.

P: ¿Cuánto ha contribuido a este crecimiento el hecho de que ahora se puedan ver varios partidos en abierto cada fin de semana?

R: Seguro que mucho. De hecho nosotros hacemos mucho énfasis en que esa forma de ver los partidos también sea un tanto educativa. Hablamos con los medios para que de alguna manera quien está contándolos ese fin de semana tenga en mente que hay mucha gente que lo lleva viendo desde hace mucho tiempo y entiende un montón, pero también otra que necesita aprender y empaparse viendo los partidos para entender todo en condiciones.

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P: Es seguro que volverá a haber un partido en el Bernabéu en 2027. ¿Cabe la posibilidad de realizar alguno en otra ciudad de España en el futuro?

R: De cara al año que viene, jugaremos en el Bernabéu según lo acordado. Actualmente estamos centrados en el partido del 8 de noviembre y el año que viene tenemos otro partido. A partir de ahí veremos cuál es la cadencia de crecimiento de los partidos internacionales, que va modificándose con los años. Tenemos que ver cómo va creciendo todo eso, ya veremos. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: cod. 8023593443, 8023593502 y otros)