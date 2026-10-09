Policías y guardias civiles denuncian ser los únicos funcionarios sin 35 horas semanales

Guardar

Madrid, 9 oct (EFE).- Las organizaciones JUPOL y JUCIL han denunciado que policías nacionales y guardias civiles son los únicos funcionarios de España a los que se niegan las 35 horas semanales.

En un comunicado JUPOL y JUCIL lamentan "la discriminación que sufren los integrantes de ambos cuerpos tras la publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado de la modificación de la jornada laboral de las Fuerzas Armadas, que contempla la implantación de las 35 horas semanales".

PUBLICIDAD

Ambas organizaciones consideran "inadmisible que policías nacionales y guardias civiles continúen al margen de la mejora de las condiciones laborales que se están extendiendo a otros colectivos de empleados públicos y que también alcanza al ámbito militar".

A su juicio esta situación evidencia "el abandono institucional al que el Gobierno mantiene sometidos a los profesionales encargados de garantizar la seguridad ciudadana".

Recuerdan que la resolución de 14 de abril de la Secretaría de Estado de Función Pública, que aprueba la jornada de 35 horas en la Administración estatal, excluye expresamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas al contar con marcos normativos específicos y ámbitos propios de negociación.

PUBLICIDAD

"Sin embargo mientras el Ministerio de Defensa avanza en la aplicación de esta jornada para los militares el del Interior continúa sin ofrecer una respuesta efectiva a las reivindicaciones de policías nacionales y guardias civiles", añaden. EFE