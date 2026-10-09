Patxi López cree que el PP es "mala gente" al no respetar ni un minuto de silencio

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Madrid, 9 oct (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este viernes que la falta de respeto del PP a un minuto de silencio en memoria de Maricarmen refleja "la decadencia moral de un partido dirigido por gente sin corazón", que muestra ser "mala gente" y carecer de "sentimientos, empatía y humanidad".

Lo ha expuesto así en una entrevista en TVE, en la que ha indicado que "no es solo el no minuto de silencio", sino también "las cosas que han dicho de Maricarmen antes y después de fallecer".

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Si es "incapaz de respetar un minuto de silencio por la muerte de una persona mayor, a la que se echa de su casa después de setenta años de vivir allí y de pagar religiosamente, y que fallece y no respetan ni eso... solo puedo decir que entonces es mala gente", ha señalado López, preguntado por la actitud del PP.

"Es gente sin sentimientos, sin empatía y sin humanidad y esta gente no debiera hacer política porque la política es otra cosa, no es solo razón, es corazón, y no necesitamos tanta gente sin corazón intentando dirigir un país", ha añadido.

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Al haber dicho la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que le da asco que los socialistas estén utilizando la muerte de una anciana para sacar provecho político, López ha asegurado que no es una utilización, porque en el PSOE están teniendo "un escrupuloso respeto", únicamente han querido "un minuto de silencio, y punto".

"Tiene los ojos muy sucios si ha visto eso como rentabilidad política", ha replicado López sobre la frase de Muñoz. EFE