Los Mossos intervienen ocho toneladas de hachís y detienen a siete personas en Girona

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Barcelona, 9 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han intervenido más de ocho toneladas de hachís valoradas en 16 millones de euros en una nave industrial de Cabanes (Girona) y han detenido a siete personas, en una de las operaciones contra el tráfico de drogas más importantes llevadas a cabo por la policía catalana.

La investigación policial se inició el pasado mes de julio, después de que los Mossos localizaran una furgoneta en Viladecans (Barcelona) que transportaba 2.400 kilos de hachís y culminó el 1 de octubre al encontrar 8.025 kilos de esa droga entre la carga de un camión en la nave de Cabanes, que era utilizada para almacenar y distribuir la droga.

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Según ha informado este viernes la policía catalana, la operación la ha llevado a cabo el grupo de estupefacientes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y ha comportado asimismo la detención de siete hombres de entre 29 y 55 años, presuntos integrantes de esta red de tráfico de drogas.

Los agentes pudieron determinar que la droga que transportaba la furgoneta localizada en Viladecans procedía de una nave de Cabanes, que fue sometida a vigilancia y a la que accedían personas y vehículos a pesar de que no parecía albergar ninguna actividad industrial.

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En octubre, los agentes observaron la llegada de un camión articulado de grandes proporciones que accedió al interior de la nave y la entrada y salida de furgonetas y personas, que cambiaron las placas de matrícula de los vehículos.

Ante estos hechos, los agentes accedieron al interior del inmueble, donde encontraron a siete personas que descargaban palés del camión y los colocaban en las furgonetas, presumiblemente para su reparto posterior.

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En los palés se apilaban sacos de picadura de caucho, un producto usado por los traficantes para dificultar la detección de la droga, y camufladas entre esa carga los agentes encontraron las 8 toneladas de hachís.

En una de las furgonetas donde se estaba cargando la droga los Mossos hallaron un arma de fuego. Los detenidos pasaron a disposición del juzgado de Figueres (Girona).

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Según los Mossos, esta es una de las operaciones contra el narcotráfico más importantes de las llevadas a cabo por el cuerpo y las ocho toneladas intervenidas representan más de la mitad de las 14,9 requisadas desde principios de año. EFE

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