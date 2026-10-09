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Larcamón, ante los rumores del interés de Chile: "Estoy 100 % comprometido con el club"

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Gijón, 9 oct (EFE).- El entrenador argentino del Sporting de Gijón, Nicolás Larcamón, aseguró este viernes que está "100 % comprometido con el club" ante los rumores que lo sitúan como candidato a ocupar el banquillo de la selección de Chile.

"Estoy muy feliz de estar aquí y orgulloso de lo que venimos construyendo", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo ante el Cádiz (21.00 horas, Nuevo Mirandilla), en la que recordó que su paso por el fútbol chileno "fue muy bueno", pero tuvo lugar "hace muchos años", y subrayó que su palabra le une a "los jugadores, trabajadores del club y la afición".

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Larcamón admitió que en el cierre del último choque ante el Celta Fortuna "se desdibujó la imagen final del rendimiento del equipo" y que "es lógico que haya gente que exija y cuestione", aunque destacó que el vestuario "está muy bien de ánimo" y puso en valor a quienes aplaudieron a un grupo en el que el debutante Mata "lo hizo excelente" junto a otros canteranos de Mareo.

El preparador rojiblanco reconoció que el final del partido "quedó acentuado en el debe" por una "merma física" y porque el equipo no respondió a la superioridad numérica con "el oficio" pretendido, motivo por el que el cuerpo técnico ha trabajado en "un plan B para solucionar los problemas que se dan en los partidos".

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En el apartado físico, Larcamón explicó que Nacho Martín y Otero están pendientes de una última valoración para entrar en la convocatoria, ya que, pese a que "han evolucionado bien", no se arriesgará con ellos si no llegan "en las mejores condiciones", y avanzó que el delantero argentino Alejo Sarco tendrá "la oportunidad de ser de inicio".

El técnico celebró además el regreso de Guillamón, que por "madurez" y "características" permite al equipo elevar la competencia en su posición o "cambiar el sistema y jugar con tres mediocampistas", y el de Gelabert, cuya vuelta tras sanción junto a los minutos acumulados por Gaspar calificó de "grandes noticias para el fútbol del equipo".

Sobre el Cádiz, Larcamón describió una "plantilla fuerte, con buenos recambios" que llegará con "energía renovada" tras su última victoria, ante la que el Sporting buscará "un desarrollo de igual a igual" para no "ir a resistir o depender de una jugada aislada".

Una rueda de prensa que tuvo lugar tras un nuevo entrenamiento del equipo en el que Nacho Martín se ejercitó parcialmente, mientras que Otero, Loum y Ferrari lo hicieron junto al readaptador, y en el que Larcamón trabajó con las bajas de Iosifov, Konrad y Casas en la plantilla. EFE

dsl/rm/cmm

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