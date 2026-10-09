Tarifa de la luz en España este 10 de octubre

La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

Guardar

Este es el precio de la luz es el país para este sábado 10 de octubre, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 10 de octubre

Tarifa media: 130.0 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 218.87 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 192.89 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 189.99 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 190.17 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 190.72 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 198.05 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 199.76 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.63 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 195.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 202.38 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 126.57 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 26.08 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.89 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.03 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 29.06 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 137.19 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.53 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 218.87 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 215.3 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 201.9 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 204.09 euros por megavatio hora.