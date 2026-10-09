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La RFEF ofrecerá el triunfo de España en el Mundial a la Virgen del Pilar el día 19

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Zaragoza, 9 oct (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizará en Zaragoza una ofrenda de la Copa del Mundo a la Virgen del Pilar el 19 de octubre, con motivo de la llegada del trofeo a la capital aragonesa con la exposición 'Reyes del Mundo'.

De esta manera, la copa llegará a Aragón junto a una muestra que servirá para compartir el triunfo de la selección española de fútbol con todos los seguidores del equipo, que podrán visitar en la sede del Ayuntamiento de Zaragoza los días 18, 19 y 20 de octubre, ha informado la RFEF en una nota de prensa.

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La ofrenda que realizará la federación se enmarca dentro del encuentro institucional de inauguración de la exposición, que se celebrará el 19 de octubre, a las 11.45 horas. En concreto, se llevará a cabo a las 12.30 horas, después del acto de presentación.

A la inauguración oficial, así como a la ofrenda, asistirá el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; y el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba.

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La muestra se podrá visitar el 18 de octubre en el Salón de Recepción de la casa consistorial, desde las 10.00 hasta las 18.00 horas.

Se trata de una experiencia inmersiva que servirá a los aficionados para recordar "desde dentro" la emoción de la pasada Copa Mundial, en la que España se proclamó campeona.

La exposición continuará abierta al público hasta el 19 de octubre, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas, y para acceder a ella, los visitantes se tendrán que registrar siguiendo las instrucciones de la organización de la RFEF en el propio acceso.

El trofeo de la Copa del Mundo continuará un día más en Zaragoza, pues el día 20 se podrá visitar en el zaguán de entrada de la planta baja del Ayuntamiento de Zaragoza, de 10.00 a 20.00 horas, de manera ininterrumpida. El acceso será libre, sin registro y por orden de llegada hasta completar el horario establecido. EFE

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