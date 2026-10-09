La retirada de Pedro deja sólo a cuatro ganadores del Mundial 2010 todavía en activo

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Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- Más de 16 años han pasado desde que España tocase el cielo en el estadio Soccer City de Johannesburgo al ganar su primera estrella mundial, con el gol de Andrés Iniesta en el minuto 116; ahora, con la retirada de Pedro Rodríguez, quedan tan sólo cuatro supervivientes en activo de aquella gesta.

La victoria en la final ante Países Bajos escribió una de las páginas doradas en la historia del fútbol español, que este mismo verano reeditó el triunfo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una generación de futbolistas completamente renovada.

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El paso de los años no ha borrado la huella que dejó la selección de futbolistas entrenados por Vicente del Bosque, que, años antes del Mundial de 2010, ya ganaron una Eurocopa con Luis Aragonés en 2008.

Cuatro de ellos, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Juan Mata y Javi Martínez, aún continúan en activo, pero, realmente, ¿qué ha sido de los integrantes de la España campeona en 2010?

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- Porteros:

Iker Casillas: uno de los héroes de la final y el encargado de alzar la Copa del Mundo en Johannesburgo. Tras su retirada forzosa en 2020 al sufrir un infarto agudo de miocardio un año antes, el exfutbolista de 45 años ha diversificado sus negocios.

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Abrió su Fundación, creó una marca de ropa, lideró una aceleradora de empresas tecnológicas orientadas a la industria del deporte, participa en la 'Kings League' de creadores de contenido y presenta el pódcast 'Bajo Los Palos'.

Víctor Valdés: se retiró en 2017 en las filas del Middlesbrough inglés, pero considerado toda una leyenda del Barcelona. Alejado de los focos, inició su carrera como entrenador en España desde 2018 y su futuro apunta a continuar en los banquillos.

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Pepe Reina: todo un clásico bajo los palos, puso punto final a su carrera con una última aventura en el Como italiano en 2025. Actualmente, dispone de una agencia de representación y asesoramiento y un estudio de interiorismo y decoración junto a su mujer.

- Defensas:

Joan Capdevila: el lateral izquierdo titular de aquel equipo colgó las botas en el Santa Coloma andorrano en 2017. Ahora, ejerce como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del Espanyol, participa en una agencia de mercadotecnia, ofrece ponencias y conferencias y ha escrito un libro. Además, ha participado también en la competición de creadores de contenido 'Kings League'.

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Raúl Albiol: aún en activo, en búsqueda de equipo. A sus 41 años, el valenciano sigue dispuesto a dar guerra. Su última aventura fue en el Pisa italiano la pasada temporada. Recientemente, fichó por la agencia de representación del luchador español Ilia Topuria.

Gerard Piqué: todo un pionero en el mundo empresarial. Tras retirarse como una leyenda del Barcelona en 2022 inició una trayectoria que le llevó a la creación de su empresa Kosmos, con la que ha pasado por la Copa Davis de tenis, la presidencia del Andorra o la creación de la 'Kings League' junto a creadores de contenido como Ibai Llanos, con el que hace unos días también lanzó un línea de aperitivos dulces.

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Además, cuenta con participaciones en otros proyectos de entretenimiento o del sector inmobiliario.

Carlos Marchena: el veterano del equipo que todavía ostenta uno de los récords más impresionantes con la camiseta de España, al encadenar 57 partidos consecutivos sin perder. Conocido por su faceta de comentarista, también continuó ligado al mundo del fútbol en el cuerpo técnico del Sevilla, Valencia y la propia selección española.

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Carles Puyol: el gran capitán del Barça optó por diversificar sus activos, y cuenta con participaciones en empresas dedicadas a la innovación, el sector inmobiliario, criptomonedas o la representación de jugadores. Con un perfil mediático discreto, se ha convertido en un apasionado del yoga.

Sergio Ramos: tras jugar en el Rayados de Monterrey en 2025, estuvo cerca de hacerse con la propiedad del Sevilla, club del que fue canterano y con el que debutó profesionalmente. Considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol y un hito en el Real Madrid, también se ha mostrado activo en el mundo empresarial, con presencia en el sector inmobiliario, en el arte o el fitness. Es accionista mayoritario de la firma deportiva 'On' y posee una empresa dedicada a la cría de caballos, su gran pasión.

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Álvaro Arbeloa: el actual entrenador del Fulham inglés, se estrenó en los banquillos en las filas del Real Madrid. Fuera del césped, participó en una consultora dedicada a la mercadotecnia y economía digital junto a sus hermanos.

- Centrocampistas:

Andrés Iniesta: el gran héroe de la final. Su gol siempre quedará para la historia de la selección. Conocido embajador de su pueblo, Fuentealbilla (Albacete), ha llevado a cabo negocios en sectores como el inmobiliario, las finanzas o el vinícola. También una agencia de entretenimiento, una marca de zapatillas (Mikakus) y es copropietario del club danés de fútbol Helsingor danés y propietario del ahora renombrado NSN Cycling Team de ciclismo.

Xavi Hernández: es el actual seleccionador de Países Bajos. Con pasado en los banquillos en el Al-Sadd y en el Barça tras retirarse como futbolista en 2019. Posee empresas inmobiliarias y de gestión deportiva, entre otras.

Cesc Fábregas: otro futbolista que continuó ligado al fútbol. Ahora mismo está al frente del Como italiano, del que también es accionista, y se le considera uno de los técnicos más prometedores del mundo a sus 39 años. Además, tiene participación en el Andorra de Piqué, es inversor de la marca Heura Foods, basada en la producción de carne cien por cien de origen vegetal, además de negocios en turismo y hostelería.

Xabi Alonso: actual entrenador del Chelsea. También pasó como técnico por la Real Sociedad B, el Bayer Leverkusen o el Real Madrid. Es dueño de una inmobiliaria y ha invertido en marcas textiles para niños. Asimismo, ha sido modelo de marcas como Adidas, Emidio Tucci o Porsche.

Sergio Busquets: colgó las botas en 2025 en el Inter de Miami. Este verano regresó al Barcelona para ser asistente de Juliano Belletti en el filial azulgrana. Tiene actividad en el negocio inmobiliario, además de ser inversor en Heura Foods junto a otros futbolistas.

Javi Martínez: aún en activo y como agente libre, jugó la pasada temporada en el Al-Bidda de Catar. Entre sus negocios más reconocidos está el 'real estate', con la compra, venta, alquiler, promoción gestión y desarrollo de bienes inmuebles.

David Silva: pese a retirarse en 2023, volverá a ponerse las botas con 40 años para jugar un único encuentro con el Supreme Sha Tin de la liga de Hong Kong. El canario apostó por el sector vinícola en su tierra, además de contar con participación en proyectos inmobiliarios y relacionados con el turismo.

- Delanteros:

David Villa: el máximo goleador de la historia de la selección española posee una red internacional de academias de fútbol en varias ciudades del mundo. También participa en la gestión y desarrollo en las carreras de los futbolistas, y la mayoría accionarial del Benidorm, entre otras actividades. En marzo se incorporó al Consejo de Administración del Atlético de Madrid.

Fernando Torres: toda una institución en el Atlético de Madrid, actualmente es el técnico de su filial. 'El Niño' abrió Nine Fitness, una conocida cadena de gimnasios en Madrid, y tiene diferentes negocios inmobiliarios, de ocio, hostelería y del cuidado para la salud.

Juan Mata: a sus 38 años todavía continúa en activo. En búsqueda de equipo, su última aventura fue en el Melbourne Victory australiano. Impulsó el proyecto Common Goal, una ONG que canaliza el 1 por ciento del salario de los deportistas. Posee una parte del accionariado de la escudería Alpine de Fórmula Uno, así como del San Diego FC de la liga estadounidense.

También se unió a Mercury 13, un inversor estratégico para impulsar el fútbol femenino y cuenta con un restaurante de comida española en Mánchester.

Pedro Rodríguez: anunció esta semana su retirada como profesional a los 39 años. El tinerfeño, parte indispensable del Barcelona de Pep Guardiola, fue el primer jugador de la historia en marcar en seis competiciones oficiales durante un mismo ciclo, siendo además campeón de todas ellas. Es inversor en empresas emergentes tecnológicas, ha impulsado su propia fundación y posee activos inmobiliarios.

Fernando Llorente: el exjugador navarro se retiró en las filas del Eibar en 2022, tras una carrera de 19 años como profesional. Entre sus negocios fuera del verde, posee una compañía dedicada al sector inmobiliario en el modelo 'senior living' para residencias y apartamentos adaptados para la tercera edad. También ejerció de modelo para la firma española de moda Silbon.

Jesús Navas: es el futbolista con más partidos en la historia del Sevilla y finalizó su carrera en 2024. Ha llevado a cabo operaciones de compraventa y explotación de inmuebles. Además, adquirió la histórica finca sevillana Hacienda Meñaca, declarada Bien de Interés Cultural, para la celebración de actos y eventos. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: cod. 55020736809, 55020573999, 55020919017, 8023058057 y otros)