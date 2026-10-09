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La reina apuesta por una atención especializada en salud mental accesible y universal

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Madrid, 9 oct (EFE).- La reina Letizia ha apostado este viernes por una atención especializada en salud mental que sea accesible de forma universal y ha destacado la necesidad de políticas de prevención en edades tempranas para que los jóvenes y los niños tengan herramientas para la gestión emocional.

La reina ha presidido el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2026 que, organizado por la Confederación Salud Mental España, se celebra este año en la población infantojuvenil bajo el lema 'Haz match con tu salud mental', con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE.

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"La mala salud mental a veces es invisible", ha advertido la reina, que ha explicado que puede deberse a factores como condiciones de vida precarias, falta de trabajo, de oportunidades, soledad no deseada, presión social, o redes sociales ya que, ha dicho, "hay muchas cosas que pueden alterar el equilibrio emocional que hacen sufrir".

Aunque, ha agregado, "afortunadamente", ahora ya es más comprensible y "todo el mundo entiende que haya personas que busquen un psicólogo, aunque a veces cuesta encontrar ese ayuda", por lo que ha abogado porque haya una atención especializada accesible y universal.

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Y ha puesto el foco en la prevención que, ha indicado, podría evitar una excesiva patologización, que luego puede saturar la atención sanitaria.

También se ha referido a la importancia de los hábitos saludables y del bienestar, lo que, ha indicado, en la adolescencia cobra aún más sentido y a los estudios que asocian el riesgo de un posible empeoramiento de la salud mental a patrones inadecuados de alimentación, con productos ultraprocesados y el sedentarismo con un tiempo "obsesivo" de exposición a las pantallas.

El objetivo de este Día Mundial de la Salud Mental es visibilizar la importancia de unir esfuerzos para impulsar medidas que mejoren el bienestar psicosocial y emocional de las personas jóvenes, en un momento en el que su salud mental se está viendo especialmente afectada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada siete personas de entre 10 y 19 años tiene algún trastorno de salud mental. Asimismo, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un empeoramiento de la situación de la salud mental en menores de edad en los últimos años. EFE

(foto) (vídeo)

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