La maratón guipuzcoana de montaña Zegama-Aizkorri se celebrará el 6 de junio

Guardar

San Sebastián, 9 oct (EFE).- La maratón de montaña Zegama-Aizkorri, puntuable para la Golde Trail World Series, ha puesto fecha a su edición número 26, que tendrá lugar el 6 de junio de 2027.

La organización ha confirmado esta fecha en un comunicado en el que ha informado también de que el plazo para adquirir un dorsal se abrirá el 11 de enero y se cerrará el día 22 del mismo mes.

PUBLICIDAD

El pasado año fueron 585 corredores y corredoras los que pudieron disputar esta prueba atlética de alta montaña, para lo que hubo que cribar entre 11.529 deportistas inscritos procedentes de diferentes países.

Todavía habrá que esperar para conocer los nombres de los atletas que pugnarán por suceder a la sueca Tove Alexandersson, quien logró en 2026 el récord femenino en la pasada edición, y al marroquí Elhousine Elazzaoui, quien revalidó título, un logro del que solo presumía hasta entonces el histórico Kilian Jornet, cuya participación en la próxima edición está por decidir. EFE

PUBLICIDAD

cr/cgc/og