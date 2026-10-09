La Bolsa española sube el 0,55 % y recupera los 19.000 puntos por la contención del crudo

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Madrid, 9 oct (EFE).- La Bolsa española ha subido el 0,55 % este viernes y ha recuperado los 19.000 puntos animada por la contención en la escalada del precio del petróleo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en la víspera que no atacará a Irán antes de las elecciones del 3 de noviembre.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha repuntado 104,2 puntos, ese 0,55 %, y ha terminado la sesión en los 19.033,1 puntos. En lo que va de año, incrementa los avances al 9,97 % acumulado.

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El selectivo español abría con ganancias y ha mantenido el tono positivo durante la mayor parte de la jornada bursátil, en la que ha llegado a tocar un máximo intradía cerca de los 19.200 puntos, animado por la corrección en el precio del petróleo que ha predominado durante su desarrollo.

Al cierre de los mercados en el Viejo Continente, el petróleo brent referente en la región, sumaba el 0,65 % y se acercaba a los 105 dólares por barril, pero ha llegado a tocar un mínimo intradía en 102,33 dólares. Mientras, el crudo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EE.UU., subía el 0,55 % y rondaba los 92 dólares, aunque ha llegado a bajar hasta los 90 dólares por barril. EFE

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