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Antes de activar la navegación en el móvil, revisa estos cinco ajustes para evitar rutas más lentas, peajes y avisos innecesarios

Christine Persaud explica cómo configurar Waze para adaptar las indicaciones, los límites de velocidad y la información que aparece en el mapa

Revisar la configuración de las aplicaciones de navegación evita desvíos, gastos inesperados y avisos excesivos.(Magnific)
Revisar la configuración de las aplicaciones de navegación evita desvíos, gastos inesperados y avisos excesivos.(Magnific)
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Las aplicaciones de navegación permiten elegir entre distintas rutas y recibir alertas sobre el tráfico, los límites de velocidad o posibles incidencias en el camino. Sin embargo, algunas preferencias que quedan activadas tras un trayecto pueden modificar el recorrido recomendado o alterar la cantidad de avisos durante la conducción.

La experta en tecnología Christine Persaud aconseja revisar cinco ajustes de Waze antes de iniciar cada trayecto para impedir que la aplicación elija vías más lentas, incluya peajes inesperados o multiplique las indicaciones de voz. La configuración previa también permite adaptar los avisos de velocidad y la información visible en el mapa.

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Los cinco ajustes son: evitar autopistas, evitar carreteras de peaje, activar el velocímetro con alertas, elegir la voz y la frecuencia de las indicaciones, y personalizar el mapa. Persaud explica en MakeUseOf que estas opciones determinan tanto el itinerario como los avisos que recibe el conductor durante el viaje.

Rutas, peajes y límites de velocidad

La función «Evitar autopistas» puede resultar útil para circular por carreteras secundarias o escoger un recorrido panorámico, pero conviene comprobarla antes de salir. La autora relata que mantuvo esa opción activada tras un viaje anterior y un desplazamiento que podía durar 35 minutos se prolongó hasta casi una hora.

La opción se encuentra en el menú de configuración, dentro del apartado Navegación. Desde ahí, el usuario puede activar o desactivar «Evitar autopistas» según prefiera una ruta por vías rápidas o un recorrido alternativo.

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El segundo ajuste afecta a las carreteras de peaje. Waze puede proponer un itinerario de pago si reduce el tiempo estimado de llegada, por lo que Persaud recomienda mantener activada la opción «Evitar carreteras de peaje» cuando la prioridad sea contener el gasto.

Waze introduce la función "Informes Conversacionales" para reportar incidentes viales con comandos de voz. (Waze)
Waze introduce la función "Informes Conversacionales" para reportar incidentes viales con comandos de voz. (Waze)

Revisar este apartado antes de emprender la marcha es especialmente útil para quienes buscan una ruta gratuita. Si el itinerario inicial contiene un peaje, la aplicación permite volver a Ajustes, modificar la preferencia e introducir de nuevo el destino para solicitar otra propuesta.

El velocímetro constituye el tercer elemento de control. En Ajustes, dentro de Velocímetro, Waze permite mostrar el límite de velocidad siempre o solo cuando se supera, fijar un umbral en kilómetros por hora o porcentaje sobre el máximo autorizado y activar una alerta sonora al alcanzarlo.

Persaud explica que esta función resulta especialmente útil en vías largas y despejadas, donde es más fácil sobrepasar el límite sin advertirlo, o al circular por una ciudad desconocida. El aviso puede ayudar a reducir la velocidad antes de cometer una infracción y a prestar atención a los límites específicos de cada carretera.

Voz, alertas y visualización del mapa

El cuarto ajuste es el asistente de navegación. Waze permite elegir la voz que emite las instrucciones y modificar la frecuencia de los mensajes en el apartado Voz y sonido. Las indicaciones por voz pueden configurarse en modo Normal, Menos hablador o Solo alertas.

Esta última opción permite recibir avisos sobre tráfico, obras o presencia policial sin escuchar instrucciones continuas para tomar salidas que el conductor ya conoce; también es posible desactivar por completo las indicaciones habladas.

El quinto grupo de preferencias se localiza en «Visualización del mapa». La aplicación puede mostrar el mapa en dos dimensiones, en tres dimensiones o alternar automáticamente entre ambas vistas, además de activar el modo oscuro durante la noche tanto en el móvil como en Apple CarPlay o Android Auto.

Nikki García, la icónica voz del GPS de Google Maps, revela los pros y los contras de ser conocida por ese trabajo y cómo la encasilló. Descubre la increíble coincidencia que ocurrió el día que fue sustituida.

Persaud recomienda mantener visibles los Wazers, el flujo de tráfico y la brújula. El menú de Informes también permite seleccionar qué avisos aparecen en pantalla, entre ellos cámaras de tráfico, accidentes, reducciones repentinas de velocidad, vehículos detenidos en el arcén, peligros y carriles bloqueados.

Waze, propiedad de Google, es la aplicación que la autora emplea para los trayectos en coche, incluso cuando ya conoce el destino, por sus actualizaciones de tráfico, desvíos, alertas de peligro y cálculo de la hora estimada de llegada. Para desplazamientos a pie, indica que suele recurrir a Google Maps o Apple Maps, también válidos para usar en carretera.

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