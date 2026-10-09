La pareja real de Guitarricadelafuente que también participa en ‘La bola negra’: su mayor apoyo profesional y personal detrás de las cámaras

La vida privada de Guitarricadelafuente. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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De grabar maquetas caseras en su habitación con medios totalmente improvisados a caminar por las alfombras rojas internacionales y sonar con fuerza en las quinielas de los Premios Oscar. La trayectoria de Álvaro Lafuente, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, atraviesa un punto de inflexión categórico gracias al arrollador éxito de La bola negra. La película no solo ha supuesto la consagración del músico en el panorama audiovisual, sino que le ha permitido desplegar un abanico creativo sin precedentes. El artista debuta como actor en un reparto de infarto encabezado por Penélope Cruz, Lola Dueñas y Miguel Bernardeau.

La llegada de Guitarricadelafuente al universo cinematográfico se produjo a través de una anécdota tan singular como reveladora. Tras coincidir con los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi en el festival Primavera Sound, el cantante recibió un mensaje de los creadores que interpretó de forma automática como un encargo musical para la banda sonora de su nuevo largometraje. La sorpresa fue mayúscula cuando Los Javis le aclararon que su intención no era pedirle una canción, sino proponerle dar el salto delante de las cámaras para interpretar a Sebastián. Aquella propuesta escrita a su medida terminó convirtiéndose en la oportunidad idónea para cumplir el sueño interpretativo que el músico albergaba desde la infancia.

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El viaje de La bola negra ha terminado consolidando una de las facetas más apasionantes de Álvaro Lafuente: la perfecta simbiosis entre su vertiente actoral y su indiscutible genialidad compositiva. Para dar forma al tema principal del filme, titulado La nieve, el cantante no ha trabajado en soledad, sino rodeado de su círculo de máxima confianza profesional y afectiva. La pieza, que ha recibido un encendido elogio por parte de la crítica especializada, cuenta con la producción del célebre Raül Refree y refleja de forma contundente cómo el universo personal del artista se entrelaza de manera natural con su deslumbrante proyección pública.

Lucas Durán: pareja y aliado creativo

A pesar de la enorme exposición mediática que ha traído consigo su desembarco en el cine y sus recientes apariciones en la televisión estadounidense, como su sonado paso por el programa de Jimmy Kimmel, Álvaro Lafuente ha procurado mantener su vida privada en un discreto segundo plano. Sin embargo, en el engranaje de su meteórica carrera destaca una figura clave: Lucas Durán.

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El cantante Guitarricadelafuente desciende del escenario durante su presentación en el Movistar Arena para cantar y bailar rodeado del público y sus compañeros. Las imágenes en blanco y negro muestran al artista interpretando sus canciones con un micrófono en mano mientras interactúa directamente con los asistentes al concierto.

Tal y como confirmó la revista Vanity Fair, Durán no solo es la pareja sentimental del cantante, sino que ejerce como su representante y pilar fundamental en la gestión cotidiana de su trayectoria. Esta complicidad trasciende el ámbito afectivo y se traduce directamente en la música, ya que Lucas figura formalmente acreditado como coautor de la letra de La nieve junto a Álvaro y Raül Refree, demostrando que el proceso creativo de Guitarricadelafuente se nutre de un entorno de absoluta confianza y entendimiento mutuo. Él le ha ido acompañando a cada evento, pero nunca han posado juntos y siempre se ha mantenido detrás de cámaras.

La unión con su abuela y Chavela Vargas

Para comprender la esencia artística de Guitarricadelafuente, es imprescindible remontarse a sus raíces familiares y geográficas. Aunque nació en Benicàssim, el auténtico refugio emocional del músico se encuentra en Las Cuevas del Cañart, una pequeña villa del Maestrazgo turolense de la que procede su abuela Carmina. En este rincón aragonés se fraguó su sensibilidad hacia la música folk, heredada indirectamente de su bisabuelo, quien ejercía como profesor de guitarra y bandurria.

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Guitarricadelafuente tiene novio. (EFE / Daniel González)

Crecer en el seno de una familia trabajadora, con un padre funcionario, una madre médica y una hermana, Lucía, que ejerció como su primera fotógrafa y consejera, ha permitido a Álvaro mantener los pies en la tierra mientras su agenda social se llenaba de nombres ilustres como Rosalía, Natalia Lacunza, el diseñador Palomo Spain o sus propios compañeros de reparto en La bola negra. Y entre el ajetreo de las promociones y los rodajes, el cantante guarda espacio para lo que define entre risas como su ‘obsesión secreta’: Chavela, una carismática perrita de raza shar pei bautizada en honor a Chavela Vargas, de quien asegura que conserva intacto el espíritu indomable de la mítica intérprete mexicana.