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La Bolsa española abrirá el próximo lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional

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Madrid, 15 ago (EFE).- Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y el mercado de renta fija nacional abrirán el próximo lunes 12 de octubre a pesar de celebrarse la Fiesta Nacional en España.

El último día que la Bolsa española permaneció cerrada este año fue el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ya que el último festivo celebrado en España el pasado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, también abrió sus puertas.

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El mercado español operará por tanto el próximo lunes día 12, también llamado Día de la Hispanidad, con total normalidad, al no estar incluido este festivo en el calendario establecido por Bolsas y Mercados Españoles (BME), que este año 2026 cuenta con cinco días en los que el mercado de España no abre.

Hasta el momento, la Bolsa española ha cerrado en cuatro festividades de las cinco establecidas: el 1 de enero, Año Nuevo; el 3 de abril, Viernes Santo; el 6 de abril, Lunes de Pascua; y el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

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De este modo, sólo queda ya un festivo en el que la Bolsa española no opere este año, que será el viernes 25 de diciembre, Navidad.

Al igual que otros años, tanto el 24 de diciembre, Nochebuena, como el 31 de diciembre, Nochevieja, el mercado tendrá actividad solo media sesión.

Este año, la Bolsa española cuenta con un festivo menos que en 2025 cuando fueron seis, ya que el 26 de diciembre día que BME consideró inhábil el año pasado, caerá en sábado.

Desde 1998, las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia mantienen un calendario de sesiones unificado con Europa para que no se produzcan distorsiones en los precios de los valores y se evite en lo posible arbitrajes entre las diferentes plazas bursátiles.

La reducción de los festivos para el mercado español se ha ido abordando de manera progresiva desde el año 2005 con el fin de que haya una concordancia con las bolsas europeas, que contaban con menos festivos que la española. EFE

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