La Bolsa española abre con un alza del 1,10 % y supera los 19.100 puntos

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Madrid, 9 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto la sesión de este viernes con una subida del 1,10 % y ha recuperado el nivel de los 19.100 puntos, después de que ayer cerrará en 18.928,9 tras caer el 0,99 %, lo que le llevó a mínimos de hace cuatro meses.

En la apertura, el precio del brent baja un 0,77 % y se sitúa en 103 dólares, y el selectivo español, IBEX 35, suma 200 puntos, el 1,10 %, hasta los 19.130. En el año, acumula unas ganancias del 10,60 %.

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ArcelorMittal y Cellnex son los valores que más avanzan en el IBEX, el 2,56 % y el 2,52 %, respectivamente; mientras que solamente caen dos compañías: Repsol, el 1,79 %, por los descensos del petróleo y el gas; y Telefónica, un 1,32 %. EFE

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