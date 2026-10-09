La Audiencia Nacional confirma la imputación de Jéssica y un ex alto cargo de Adif

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Madrid, 9 oct (EFE).- La Audiencia Nacional ha confirmado la imputación de la expareja del exministro José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, y del ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar, ordenadas por el juez Ismael Moreno en el denominado caso Koldo.

La Sala de lo Penal ha dictado sendos autos en los que rechaza los recursos formulados por las defensas de Rodríguez y Zaldívar dejando claro que las imputaciones resultan adecuadas en el procedimiento.

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En el caso de la expareja de Ábalos, considera que el juicio celebrado contra el exministro en el que ella declaró como testigo no implica cosa juzgada y apunta a su eventual responsabilidad en los hechos relacionados con sus contratos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

La sentencia afirma que Jéssica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles públicas en su cuenta bancaria".

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Respecto de Zaldívar, la Audiencia mantiene su imputación conforme a la posición de Anticorrupción que dijo que la prueba practicada en el juicio lleva a entender que pudo haber participado en el delito de tráfico de influencias en tanto que trasladó a su subordinada las presiones recibidas para que Jéssica fuera contratada y fuera mantenida en su puesto.

El pasado 20 de julio, Rodríguez y Zaldívar se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. EFE