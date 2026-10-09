Juzgan a una acusada de vaciar las cuentas de su pareja una hora después de morirse

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Madrid, 9 oct (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales dos años y nueve meses de prisión para una acusada de vaciar las cuentas bancarias de su pareja una hora después de morirse, en las que ella tenía firma autorizada, e ingresar en otra de la que era la única titular 21.500 euros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el jueves próximo el juicio por esta causa en el que la acusada, P.M.P.M.G.,se sentará en el banquillo como presunta autora de un delito de apropiación indebida y a la que las dos hijas fruto del primer matrimonio del fallecido le reclaman los 21.500 euros que sacó de las cuentas de su padre.

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El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que P.M.P.M.G. mantenía desde finales de la década de los ochenta una relación "análoga a la matrimonial" con J.A.M.Q.

Añade que gracias a la confianza que el hombre depositó en ella la acusada tenía firma autorizada en sus dos cuentas corrientes así como facultades de disposición del patrimonio existente.

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Sobre las tres menos cuarto de la madrugada del 2 de enero de 2021 la acusada llamó al servicio de emergencias 112 para comunicar que su pareja se había caído en el baño y no sabía si respiraba o no.

Minutos después efectivos de SUMMA se personaron en el domicilio, situado en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada, para prestar asistencia sanitaria al hombre a quien realizaron durante unos veinte minutos maniobras de reanimación pero falleció a las 3:28 horas.

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El fiscal relata que a las 3:03 horas P.M.P.M.G. ya efectuó telemáticamente un traspaso de la totalidad del saldo de una a otra de las cuentas de su pareja y a las 4:20 horas, cuando el hombre ya había fallecido y sin informar a las hijas de este, realizó la transferencia de 21.500 euros a la cuenta de la que ella era la única titular, con lo que se adueñó del dinero. EFE