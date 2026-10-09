Jupol acusa a delegaciones del Gobierno de dejar a los policías sin órdenes de servicio en las protestas por la vivienda

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El sindicato Jupol ha acusado este viernes a las delegaciones del Gobierno de provocar una "situación sin precedentes" al dejar a las unidades policiales sin órdenes de servicio para planificar los dispositivos ante las numerosas protestas por la vivienda y la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre.

"No informar a la Policía de las manifestaciones comunicadas y de los eventos que afectan al orden público es una irresponsabilidad de extrema gravedad. Nunca había ocurrido, ni siquiera con un Gobierno en funciones", ha señalado Jupol en un comunicado.

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Jupol ha avisado de que la gravedad de esta situación, "especialmente en Madrid", aumenta por la coincidencia con la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre, la proximidad de la campaña electoral, la huelga general convocada el 11 de noviembre y "un escenario de creciente conflictividad social por la situación de la vivienda".

IRRESPONSABILIDAD EXTREMA

El sindicato de la Policía Nacional considera de una "gravedad extrema" que esta situación pueda responder a una estrategia de interés político. "Parece que quieran que las calles ardan", ha apuntado Jupol.

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"Privar a los responsables policiales de la información y de las instrucciones necesarias para planificar sus dispositivos compromete la anticipación, la coordinación y la capacidad de respuesta de las unidades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público", ha añadido.