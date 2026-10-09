Intervienen 827 kilos de cocaína en una furgoneta en la provincia de Badajoz

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Almendralejo (Badajoz), 9 oct (EFE).- La Agencia Tributaria ha intervenido 827 kilos de cocaína transportados en el doble fondo de una furgoneta en la provincia de Badajoz, en la mayor aprehensión de droga realizada hasta la fecha en Extremadura, con un valor estimado en el mercado ilícito superior a los 50 millones de euros.

La intervención fue llevada a cabo el pasado 5 de octubre por una unidad operativa de Vigilancia Aduanera de Badajoz, que interceptó el vehículo cuando circulaba por la carretera EX-300, a la altura de Solana de los Barros.

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Durante la inspección de la furgoneta, los agentes localizaron un doble fondo en el que se ocultaban las tabletas de cocaína.

Tras el análisis de la sustancia intervenida, han determinado que la cantidad aprehendida ascendía a 827,5 kilos, con un valor en el mercado ilícito estimado en más de 50 millones de euros.

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El conductor ha sido detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Almendralejo, Sección de Instrucción, plaza número 3, junto con las diligencias instruidas.

La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. EFE

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