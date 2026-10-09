Inés Toharia gana el premio Josefina Molina de guion en Sitges por 'Márgenes oscuros'

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Sitges (Barcelona), 9 oct (EFE).- La guionista y directora Inés Toharia (Madrid, 1975) ha sido elegida ganadora este viernes del II Premio Josefina Molina de Guion de Largometraje Fantástico de Autoría Femenina con su obra 'Márgenes oscuros'.

El galardón, impulsado por la Fundación SGAE y el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en Sitges, está dotado con 10.000 euros y reconoce guiones originales e inéditos de autoras socias de la SGAE para promover la presencia femenina en el género fantástico.

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El fallo del jurado se ha dado a conocer durante la mesa redonda '¿De qué hablan las mujeres cuando escriben cine fantástico?', en el marco del programa 'WomanInFan' de apoyo a las mujeres en el cine de género.

El acto oficial de entrega se celebrará en el Auditorio del Hotel Meliá Sitges con la presencia de Antonio Hens, director institucional de la Fundación SGAE por el Colegio de la Audiovisual, y Mònica Garcia i Massagué, directora general de la Fundación Sitges.

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El jurado ha seleccionado 'Márgenes oscuros' por unanimidad entre 29 obras presentadas de España y Latinoamérica, destacando su "elevada calidad literaria y sensibilidad cinefílica", así como su "perspectiva renovadora dentro de la tradición del género fantástico".

La trama de 'Márgenes oscuros' se sitúa en el ámbito de la preservación fílmica y sigue a Alicia, una técnica de un archivo cinematográfico que descubre un hecho inexplicable en una misteriosa película muda de 1929, borrando las fronteras entre las imágenes y la realidad, han contado los organizadores.

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Toharia, que compagina la docencia en la escuela de cine de Madrid ECAM y la Elías Querejeta Zine Eskola del País Vasco, tiene ya en su filmografía documentales como 'Haikus for Mekas, an ode to film preservation' (2025), 'Cine, registro vivo de nuestra memoria' (2021) o 'Joaquín Díaz, palabras contra el olvido' (2016). EFE