Hidalgo: "La Real tiene gente muy diferencial en el último tercio"

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A Coruña, 7 oct (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, avisó este viernes de que su equipo necesitará hacer “un partido muy sólido” en Anoeta para contrarrestar todo el potencial ofensivo de la Real Sociedad.

“Es un equipo con muchísimo potencial ofensivo. Desde la llegada de Matarazzo tiene muchas variantes para hacer diferentes cosas, poniéndote diferentes perfiles con jugadores en los costados. Ellos van a meter a muchísima gente por dentro y van a llevar el balón de lado a lado porque tienen gente muy diferencial en el último tercio”, destacó.

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En rueda de prensa, el preparador deportivista apuntó que las bajas “nunca” llegan en un buen momento, aunque admitió que perder a varios jugadores antes del parón liguero -Marc Casadó, Aubameyang y Zakaria Eddahchouri- les permitirá “restar semanas” al periodo de recuperación.

Confirmó, además, que el centrocampista italiano Lorenzo Amatucci, que no jugó el último partido liguero contra el Betis por una lesión muscular, está listo para reaparecer en Anoeta, donde descartó la presencia de Zakaria.

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“Zaka no llega al partido. La lesión se la hizo de la manera más surrealista. Tenía la mano extendida, se llevó un balonazo y así se produjo. Estará unas cuantas semanas fuera, no sé exactamente el tiempo, pero serán semanas. En otro tipo de lesión quizá podría jugar con una férula, pero tal y como ha sido la intervención no estará algunas semanas”, explicó.

Hidalgo reconoció que, tras conocer la pérdida de dos de sus tres delanteros -Aubameyang y Zakaria- le está dando “vueltas” a la posibilidad de cambiar de sistema.

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“Es importante que los que puedan participar tengan la mente abierta para poder participar en diferentes posiciones y se encuentren a gusto”, indicó el preparador del Dépor, quien prefiere no darle más vueltas a la pérdida de jugadores “importantes” en su sistema.

“La vida viene como viene y hay que aceptarla como es. Ahora toca buscar las situaciones que creamos convenientes para hacerle daño a la Real”, dijo Hidalgo, que elogió al joven delantero camerunés Nsongo Bil, que viene de debutar con la selección de su país.

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“Todo lo bueno que le pase, merecido lo tiene. Es una persona espectacular, un chico ejemplar con una ilusión tremenda. Cuida a su gente, lo da todo por el club. Estoy contento por su debut, por la forma de hacerlo, y le animo a que siga empujando, que vaya a por más”, sentenció. EFE

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