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Felipe VI presidirá el jueves la reunión del Patronato del Real Monasterio de Poblet

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Barcelona, 9 oct (EFE).- El rey Felipe VI presidirá el próximo jueves, 15 de octubre, la reunión del Patronato del Real Monasterio de Poblet, que tendrá lugar en el mismo claustro, en el municipio de Vimbodí i Poblet, en Tarragona.

Al evento asistirá también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el abad del Monasterio de Poblet, Rafael Barruè, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, entre otras autoridades institucionales y miembros del patronato.

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El Real Monasterio de Santa Maria de Poblet es un monasterio de la orden del Císter fundado en 1150, con un gran valor arquitectónico y patrimonial. Su patronato fue constituido en 1982 en virtud de un convenio subscrito entre la Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña.

También el jueves, por la noche, el rey presidirá en Barcelona, en este caso junto a la reina Letizia, la entrega de la 75ª edición del Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros para la obra ganadora.

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El galardón, al que pueden presentarse autores que presenten novelas originales, inéditas y escritas en castellano, ha alcanzado este año una participación histórica, con un total de 1.424 obras procedentes de todo el mundo, según el Grupo Planeta.

La ceremonia tendrá lugar en el Pabellón 1 del recinto ferial de Barcelona. EFE

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