Espana agencias

Emoción en el adiós a Beiras, político que sobresalió entre "vulgares" y huyó del "horror"

Guardar

Santiago de Compostela, 9 oct (EFE).- La bandera de Castelao sobre el ataúd, su reconocible gorro, una corona con flores blancas y la leyenda 'bo e xeneroso (bueno y generoso)', un retrato suyo y un tapiz con el escudo de Galicia es la ambientación en el Museo do Pobo (Museo del Pueblo) para despedir al fallecido Xosé Manuel Beiras, quien sobresalió entre los "vulgares" y "huyó del horror".

El músico y escritor Antón Reixa, que presidió la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha dejado esta reflexión y ha logrado situarla entre las más aplaudidas al decir adiós de ese modo a "un gran tipo, una gran persona", un político nacionalista que destacaba entre otros, "incultos", y que ha sumado a su legado este "último acto político, marchar cuando sabe que lo que viene es un horror".

PUBLICIDAD

"Se dejó marchar", ha enfatizado, y eso lo han constatado quienes han estado con él en los últimos meses, por eso cree Reixa firmemente que era consciente del "agujero negro complicado" que está por venir.

Con voz temblorosa, ha señalado que en lugar de que sus restos vayan a reposar en el cementerio de Boisaca, deberían hacerlo en el Panteón de Galegos Ilustres y ser sus amigos quienes en un "acto libertario" lo condujesen hasta allí, "donde bien puede estar" junto al intelectual Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

PUBLICIDAD

El político y médico Martiño Noriega, que consideraba al nacionalista gallego su mentor, ha reforzado la idea y ha mostrado en sus palabras a la prensa su convencimiento de que Beiras, que murió el jueves a los 90 años, pasará a la historia como uno de los grandes, "en condición de igualdad con figuras como Castelao", por ser una persona patrimonio del conjunto del pueblo gallego, "un hombre que siempre tuvo el corazón donde corresponde, y eso es abajo, a la izquierda".

El economista y expresidente de la Xunta Fernando González Laxe ha contado a los medios que Beiras fue director de su tesis doctoral y, para él, "un amigo, un maestro, un magnífico profesor, una excelente persona" merecedora de un homenaje eterno por todo lo que hizo y por la simiente que deja, "y ojalá podamos ver florecer" cuanto antes.

La alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, que propondrá que se le conceda la Medalla de Oro de la ciudad, ha vuelto a definirlo como "una persona que amó Galicia, que trabajó por Galicia", un ser "único e irrepetible", una persona profundamente humana y "realmente brillante".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que fue de las primeras en llegar, al igual que la regidora compostelana, ha vuelto a insistir en que es un referente para muchas generaciones, un hombre "siempre muy valiente".

Fuera de la vida institucional desde 2016, tras haber consolidado al Bloque, romper con la organización frentista e involucrarse en las confluencias de izquierdas, en las autonómicas de 2024 Beiras apoyó al BNG de Ana Pontón, que rompió el techo del partido al llevarlo en esa ocasión a 25 diputados tras los 19 cosechados cuatro años atrás.

Cuando abandonó la primera línea se despidió de manera somera con esta reflexión: "Estoy cumplido, como decíamos al terminar la mili. Ahora comienza la 'vita nuova de Dante', mientras dure".EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

El organismo alerta de que la falta de suelo, de trabajadores y de capacidad constructora frena la oferta y dificulta contener los precios

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La reina Letizia rescata su traje verde de Carolina Herrera para el Día de la Salud Mental y arrasa con unas bailarinas en rebajas

La monarca reaparece en el Hotel Ilunion Atrium apostando por la moda sostenible y el calzado cómodo

La reina Letizia rescata su traje verde de Carolina Herrera para el Día de la Salud Mental y arrasa con unas bailarinas en rebajas

Martiño Rivas será Daniel Sancho en la ficción: Netflix prepara una miniserie que será grabada entre Tailandia y España

La plataforma tiene en marcha una ficción “inspirada” en el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, por el que el hijo del actor Rodolfo Sancho fue condenado a cadena perpetua en 2024

Martiño Rivas será Daniel Sancho en la ficción: Netflix prepara una miniserie que será grabada entre Tailandia y España

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Un informe del Consejo General de la Abogacía Española sostiene que no existe impedimento jurídico para aprobar el reglamento antes de los comicios y plantea recurrir a la tramitación urgente para acelerar el procedimiento

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon 9 de octubre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon 9 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

Francia pone a prueba la seguridad de sus bases militares frente a ataques químicos, drones, terrorismo y ciberamenazas

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

ECONOMÍA

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

DEPORTES

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”