Emoción en el adiós a Beiras, político que sobresalió entre "vulgares" y huyó del "horror"

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Santiago de Compostela, 9 oct (EFE).- La bandera de Castelao sobre el ataúd, su reconocible gorro, una corona con flores blancas y la leyenda 'bo e xeneroso (bueno y generoso)', un retrato suyo y un tapiz con el escudo de Galicia es la ambientación en el Museo do Pobo (Museo del Pueblo) para despedir al fallecido Xosé Manuel Beiras, quien sobresalió entre los "vulgares" y "huyó del horror".

El músico y escritor Antón Reixa, que presidió la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha dejado esta reflexión y ha logrado situarla entre las más aplaudidas al decir adiós de ese modo a "un gran tipo, una gran persona", un político nacionalista que destacaba entre otros, "incultos", y que ha sumado a su legado este "último acto político, marchar cuando sabe que lo que viene es un horror".

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"Se dejó marchar", ha enfatizado, y eso lo han constatado quienes han estado con él en los últimos meses, por eso cree Reixa firmemente que era consciente del "agujero negro complicado" que está por venir.

Con voz temblorosa, ha señalado que en lugar de que sus restos vayan a reposar en el cementerio de Boisaca, deberían hacerlo en el Panteón de Galegos Ilustres y ser sus amigos quienes en un "acto libertario" lo condujesen hasta allí, "donde bien puede estar" junto al intelectual Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

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El político y médico Martiño Noriega, que consideraba al nacionalista gallego su mentor, ha reforzado la idea y ha mostrado en sus palabras a la prensa su convencimiento de que Beiras, que murió el jueves a los 90 años, pasará a la historia como uno de los grandes, "en condición de igualdad con figuras como Castelao", por ser una persona patrimonio del conjunto del pueblo gallego, "un hombre que siempre tuvo el corazón donde corresponde, y eso es abajo, a la izquierda".

El economista y expresidente de la Xunta Fernando González Laxe ha contado a los medios que Beiras fue director de su tesis doctoral y, para él, "un amigo, un maestro, un magnífico profesor, una excelente persona" merecedora de un homenaje eterno por todo lo que hizo y por la simiente que deja, "y ojalá podamos ver florecer" cuanto antes.

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La alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, que propondrá que se le conceda la Medalla de Oro de la ciudad, ha vuelto a definirlo como "una persona que amó Galicia, que trabajó por Galicia", un ser "único e irrepetible", una persona profundamente humana y "realmente brillante".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que fue de las primeras en llegar, al igual que la regidora compostelana, ha vuelto a insistir en que es un referente para muchas generaciones, un hombre "siempre muy valiente".

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Fuera de la vida institucional desde 2016, tras haber consolidado al Bloque, romper con la organización frentista e involucrarse en las confluencias de izquierdas, en las autonómicas de 2024 Beiras apoyó al BNG de Ana Pontón, que rompió el techo del partido al llevarlo en esa ocasión a 25 diputados tras los 19 cosechados cuatro años atrás.

Cuando abandonó la primera línea se despidió de manera somera con esta reflexión: "Estoy cumplido, como decíamos al terminar la mili. Ahora comienza la 'vita nuova de Dante', mientras dure".EFE

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