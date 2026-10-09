El uso del ferrocarril acumula una caída del 11,6 % hasta agosto por la alta velocidad

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Madrid, 9 oct (EFE).- El número de usuarios del ferrocarril de larga distancia se redujo un 11,6 % en los ocho primeros meses de 2026 en España, lastrado en particular por la alta velocidad (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo), que acumula un descenso del 14,1 %.

Sólo en agosto, mes vacacional por excelencia y uno de los que registran más desplazamientos de todo el año, la cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia creció un 0,3 % y la de usuarios de la alta velocidad aumentó un 0,6 %, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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En conjunto, la cifra de usuarios del transporte público en todas sus modalidades aumentó en agosto por sexto mes consecutivo y avanzó un 3,3 % interanual, para superar los 371,6 millones de pasajeros. El transporte urbano aumentó un 4,1 % y el interurbano, un 1,5 %. EFE