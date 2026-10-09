El PSOE asegura que estará en todos los debates electorales

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Madrid, 9 oct (EFE).- El PSOE ha asegurado este viernes que participará en todos los debates electorales de los comicios del 29 de noviembre y ha subrayado que en democracia son los medios de comunicación los que organizan estos espacios "y no los partidos políticos" quienes "deciden dónde y con quién deben debatir".

En un comunicado, los socialistas han manifestado su voluntad "inequívoca" de participar en todos los debates y ha dicho que por ello estudiarán todas las propuestas que reciban.

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Para los socialistas, los debates "son un ejercicio fundamental de nuestra democracia y una oportunidad para que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de las distintas fuerzas políticas".

"Desde el PSOE reiteramos nuestro compromiso firme con el debate público, la transparencia y la confrontación democrática de ideas", han defendido.

Por su lado el PP ha aceptado participar en tres debates, con distintos formatos y en distintas cadenas, en ellos un cara a cara entre su líder, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

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En un comunicado, el PP aceptado la invitación de Mediaset para el debate entre Sánchez y Feijóo el 16 de noviembre, el primer lunes de la campaña electoral, igual que en los comicios de 2023. EFE