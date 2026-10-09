El PP teme que Sánchez indulte a García Ortiz para pagar favores y que no "cante"

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Madrid, 9 oct (EFE).- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha arremetido este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que indulte al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz antes de las elecciones y ha considerado que lo hará para pagar favores y que no "cante".

En un mensaje en X, Tellado ha respondido a la entrevista de Sánchez en eldiario.es, en la que ha señalado que no descarta indultar a García Ortiz y aprobar antes del 29N otros proyectos que el Gobierno no ha tenido tiempo de sacar adelante.

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En opinión del dirigente popular, este movimiento de Sánchez demostraría que "sabe que va a perder" y "tiene que pagar rápido los favores pendientes, por si el dócil García Ortiz flaquea y tiene tentación de cantar" y también que "va a usar el Congreso para colar todos los disparates posibles".

"Llegó a la política con trampas y se irá con más trampas. Por eso hay que barrerles en las urnas con contundencia. Lo haremos", ha afirmado finalmente Tellado.

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En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos del empresario Alberto González Amador novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado de la historia de España en ser condenado e inhabilitado por dos años. EFE