Espana agencias

El PP teme que Sánchez indulte a García Ortiz para pagar favores y que no "cante"

Guardar

Madrid, 9 oct (EFE).- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha arremetido este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que indulte al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz antes de las elecciones y ha considerado que lo hará para pagar favores y que no "cante".

En un mensaje en X, Tellado ha respondido a la entrevista de Sánchez en eldiario.es, en la que ha señalado que no descarta indultar a García Ortiz y aprobar antes del 29N otros proyectos que el Gobierno no ha tenido tiempo de sacar adelante.

PUBLICIDAD

En opinión del dirigente popular, este movimiento de Sánchez demostraría que "sabe que va a perder" y "tiene que pagar rápido los favores pendientes, por si el dócil García Ortiz flaquea y tiene tentación de cantar" y también que "va a usar el Congreso para colar todos los disparates posibles".

"Llegó a la política con trampas y se irá con más trampas. Por eso hay que barrerles en las urnas con contundencia. Lo haremos", ha afirmado finalmente Tellado.

PUBLICIDAD

En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos del empresario Alberto González Amador novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado de la historia de España en ser condenado e inhabilitado por dos años. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza “en este momento” imputar al PSOE en el caso Leire Díez

“Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad”, ha afirmado el titular de la Audiencia Nacional en el auto publicado este viernes

El juez Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza “en este momento” imputar al PSOE en el caso Leire Díez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

La modificación a la ley recoge también nuevas medidas para mejorar la flexibilidad horaria

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Cómo hacer boniato al horno y que quede perfecto: la receta para una guarnición saludable y otoñal

Cocinar el boniato asado entero es una de las formas más fáciles, ricas y reconfortables de añadir este saludable tubérculo a nuestro menú semanal

Cómo hacer boniato al horno y que quede perfecto: la receta para una guarnición saludable y otoñal

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 octubre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza “en este momento” imputar al PSOE en el caso Leire Díez

El juez Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza “en este momento” imputar al PSOE en el caso Leire Díez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales: “Hay un riesgo de impugnación general” tras el escrutinio

Verónica Barbero toma las riendas de Sumar en el Frente Amplio: relevó a Errejón como portavoz y se afianzó tras el paso a un lado de Yolanda Díaz

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”