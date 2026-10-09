El PP responde a Sánchez: El Parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti

Madrid, 9 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "el Parlamento se parece a la calle" y ha añadido: "A quien no se parece es a ti".
Muñoz ha reaccionado así en un mensaje que ha publicado en X a la entrevista de Sánchez en el digital eldiario.es, en las que asegura, en el marco de las protestas por la muerte de Maricarmen, que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quien vive en aticazos".
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"El Parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti. Quien suplanta la voluntad popular por la propia tiene nombre. Y no es demócrata", ha escrito la dirigente popular. EFE
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