El Navalcarnero jugará ante el Betis en el Estadio de Santo Domingo de Alcorcón

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Madrid, 9 oct (EFE).- El CD Navalcarnero disputará su encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Real Betis del 28 de octubre (21.00) en el Estadio de Santo Domingo, ubicado en Alcorcón (Madrid), por motivos de aforo y seguridad.

El conjunto madrileño, mediante un comunicado este viernes, explicó que su estadio habitual, el Municipal Mariano González, cuenta con una capacidad de 1.500 espectadores y, ante la "excepcionalidad" de dicho encuentro, se limitaría la posibilidad de que los 2.100 socios/abonados y resto de aficionados que quieran disfrutar del encuentro.

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Por este motivo, el Navalcarnero ha trabajado para que el partido se dispute en el Estadio de Santo Domingo, con una capacidad aproximada para 5.000 espectadores, con "todas las autorizaciones y requisitos federativos correspondientes".

Asimismo, el club ha alegado que desde la RFEF también les han incitado a buscar una "instalación alternativa" que cuente con unos requisitos mínimos que garantice "la seguridad y la producción televisiva".

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"Somos plenamente conscientes de que nuestro Estadio es mucho más que un terreno de juego. Es nuestra casa, nuestra historia y el lugar donde hemos compartido innumerables emociones. Y seguirá siéndolo. Pero también creemos que hay ocasiones extraordinarias que requieren decisiones extraordinarias", afirmó el club.

"Nuestro compromiso con los socios seguirá siendo absoluto, y trabajaremos para que tengan un trato preferente en el acceso a las entradas, conforme a las condiciones que finalmente se establezcan. Afrontamos esta decisión con respeto hacia nuestra historia, con responsabilidad hacia nuestros socios y con la ilusión de seguir haciendo crecer nuestro club. Porque podemos jugar una noche fuera de nuestro estadio, pero nunca jugaremos lejos de nuestra gente", agregó. EFE

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