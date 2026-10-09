El MoraBanc, más descansado por no jugar en la anterior jornada, visita al Unicaja

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Andorra La Vella, 9 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra, más descansado por no jugar en la anterior jornada contra el Joventut Badalona, visita el sábado (19.30 horas) al Unicaja Málaga que aún no ha ganado en este inicio de temporada en la ACB.

El equipo dirigido por Žan Tabak no podrá contar con el base hispano-brasileño Rafa Luz y sí que estará disponible el ala pívot 'Cam' McGriff. Los del Principado buscarán su primera victoria de la temporada después de perder en su estreno contra el Monbus Obradoiro. "Hemos tenido dos semanas de entrenamientos que han sido muy útiles. Hemos hecho un paso más cerca dónde queremos llegar", aseguró el técnico de Split.

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Rafa Luz vuelve a estar lesionado con pubalgia, pero Tabak quisó elogiar la entrega de su capitán. "Desde que yo he llegado, Rafa Luz ha hecho un sobreesfuerzo por necesidades del equipo. Se ha puesto a jugar cuando no estaba al 100%. Jugar sin capitán es malo y sin un base también lo es. Si pensamos en plazo largo jugaremos sin él aunque no parece una lesión grave. Es una lesión de tejido blando y no tardará en recuperarse".

La visita al Martín Carpena es complicada y más para un equipo con muchos jugadores 'novatos' en la Liga ACB. "Complicado y más cuando juegas contra equipos de arriba. Tienen un entrenador que lleva una eternidad dirigiendo en la ACB, pero me fijo más en nosotros. Ahora vamos a una pista que no estaremos arropados y algunos verán lo que es jugar fuera de casa a nivel ACB. Para intentar ser competitivo tienes que igualar el nivel físico. Algunos jugadores están mejor y espero que den el mejor rendimiento".

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El equipo dirigido por Txus Vidorreta consiguió su primer triunfo oficial de la temporada en la primera jornada de la Basketball Champions League contra el Juventus Utena lituano. "Unicaja tampoco está dónde estará dentro de dos meses porque aún le falta tiempo a Txus. Quieren hacer un juego inteligente y táctico, pero aún no están en su mejor momento como es lógico".

El de Split vuelve a Martín Carpena, un lugar dónde él se retiró como jugador. "Un sitio que siempre me trae recuerdos buenos. Dónde me retiré y dónde gane un título. Dejé muchas amistades allí", sentenció Tabak.

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1011857 EFE

vds/and/og