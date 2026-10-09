Dos detenidos por robar material audiovisual a dos reporteros durante el Tour en Tarragona

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Tarragona (España), 9 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra, la policía de Cataluña, han detenido a dos hombres de 49 años acusados de robar el pasado 5 de julio material audiovisual profesional valorado en más de 15.000 euros a un equipo de periodistas de una televisión francesa que se había desplazado a Tarragona para cubrir el paso del Tour de Francia.

Según informa este viernes la policía catalana, el robo se produjo cuando los reporteros estaban cargando los equipos en un vehículo y uno de los presuntos autores se acercó a uno de los periodistas con el pretexto de preguntarle por el punto de salida de la carrera y aprovechar para observar dónde guardaban el material.

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Pocos minutos después, los periodistas se percataron de que había desaparecido una maleta con los equipos audiovisuales. Al relacionar el robo con el hombre que los había abordado, intentaron seguirlo, pero subió al asiento delantero de un vehículo y huyó a gran velocidad en dirección a la carretera C-31B.

Les víctimas denunciaron ante los Mossos d’Esquadra la sustracción del material audiovisual profesional valorado en más de 15.000 euros.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona con la colaboración de agentes de Barcelona y Caldes de Montbui (Barcelona), concluyó con la detención de un hombre el 1 de septiembre en Barcelona y otro el 6 de octubre en Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

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Ambos, uno de ellos con nueve antecedentes policiales, pasaron a disposición de las secciones civiles y de instrucción de los tribunales de instancia de Barcelona y Granollers, respectivamente. EFE

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