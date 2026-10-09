Detenido tras localizar 14 perros muertos de una rehala en la comarca toledana de La Jara

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Toledo, 9 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años tras localizar 14 perros muertos en unas instalaciones de la comarca toledana de La Jara.

Agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil de Talavera de la Reina (Toledo) lo han detenido por los delitos de maltrato de animales domésticos y abandono continuado, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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La investigación se inició a mediados del pasado mes de septiembre, cuando un ciudadano alertó a una patrulla ya que había observado varios perros inmóviles en las instalaciones de una rehala.

En el lugar, los agentes encontraron 14 perros muertos en sus habitáculos, cerrados y sin comida ni agua, que presentaban distintos estados de descomposición.

Además, durante la inspección del resto de la parcela, identificaron un túmulo de huesos calcinados donde el detenido se deshacía de los cadáveres y entre las cenizas detectaron la lectura de un microchip perteneciente a uno de los perros, lo que permitió relacionar los restos con uno de los animales de su titularidad.

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Una vez realizadas las gestiones oportunas, los agentes identificaron al propietario de las instalaciones y se levantó acta por parte de los veterinarios oficiales de la Oficina Comarcal Agrario (OCA) de Belvis de la Jara.

Los agentes comprobaron el historial de los perros de los que había sido titular el responsable y constataron que había 15 perros más que fueron dados de baja en un corto periodo de tiempo, por lo que se investiga si estos animales tuvieron el mismo final que los 14 encontrados en la parcela.

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El detenido, que no tenía antecedentes por hechos similares, ha pasado a disposición del Tribunal de Instancia de Talavera de la Reina. EFE