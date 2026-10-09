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Defienden que el coste de dar psicoterapia en Atención Primaria compensa a los Gobiernos

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Logroño, 9 oct (EFE).- El psicólogo y profesor de la Universidad de Oxford David Clark, impulsor de la implantación de terapias psicológicas en Atención Primaria, ha asegurado este viernes a EFE que el coste de estos tratamientos es mucho menor para los gobiernos que los impuestos que ingresan con una población sana que puede trabajar.

Clark ha clausurado en Logroño las I Jornadas de Salud Mental en Atención Primaria 'Cuidar la mente, cuidar a las personas', en las que un centenar de profesionales e investigadores han analizado los retos actuales de la salud mental.

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Este experto, conocido como el impulsor de la 'terapia de la palabra', puso en marcha en Inglaterra en 2008 un modelo que integró la psicoterapia gratuita en su sistema de salud y demostró a los políticos que era efectivo en la recuperación de las personas.

Este programa ha logrado tratar a 670.000 pacientes al año; más de la mitad se recuperan completamente y dos tercios logran beneficios en su estado de salud mental.

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Ha indicado que, a partir de su experiencia en el Reino Unido, ha comprobado que los pacientes con problemas comunes de salud mental, como depresión y ansiedad, prefieren un tratamiento psicológico en una relación de tres a uno, frente a tomar medicación para solucionar un trastorno de este tipo.

Además, ha agregado, aparte de recuperarse de una situación inestable en un momento concreto, la psicoterapia les permite adquirir herramientas y habilidades con las que enfrentarse mejor a los problemas emocionales que les surjan en el futuro.

Sin embargo, en muchos países, los sistemas públicos de salud optan por prescribir psicofármacos porque son más accesibles que la terapia psicológica, ha explicado.

La psicoterapia es buena para la economía de un país, ha insistido, porque hay más gente activa trabajando, se generan más ingresos y los trabajadores pagan más impuestos a los gobiernos.

"Proporcionar terapias psicológicas es una de las inversiones más eficaces que cualquier gobierno puede hacer, hay estudios económicos rigurosos que demuestran que el retorno de la inversión a cinco años es de aproximadamente el 380 por ciento", ha especificado este experto, quien ha comparado esta medida con las inversiones en infraestructuras, que no ofrecen esa recuperación.

Por otro lado, ha aludido a la alta tasa de prescripción de benzodiacepinas que existe en España, del 15 al 20 por ciento, unos fármacos que en Inglaterra no se recetan para tratar ansiedad o trastornos depresivos, porque son "muy adictivos".

Así, ha precisado que en su país los médicos de familia solo las prescriben al 3 por ciento de sus pacientes y en periodos de menos de seis semanas para combatir una crisis emocional aguda. EFE

(Foto)

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