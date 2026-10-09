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Asaja, COAG y UdU convocan una "gran tractorada" en Madrid el 28 de octubre

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Madrid, 9 oct (EFE).- Las asociaciones de agricultores y ganaderos Asaja, COAG y Unión de Uniones (UdU) han convocado una "gran tractorada" en Madrid el 28 de octubre "por un campo con futuro", una movilización a la que no acudirá la UPA, la otra organización representativa del sector primario.

Según han avanzado las tres organizaciones convocantes en un comunicado, han decidido unir sus fuerzas para exigir respuestas urgentes a los graves problemas que arrastra el campo y que, lejos de resolverse, siguen agravándose.

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"El sector agrario no puede más. Producir cuesta cada día más y los precios que reciben agricultores y ganaderos no permiten, en muchos casos, cubrir los gastos. Llenar el depósito del tractor, comprar fertilizantes, alimentar al ganado o pagar la factura eléctrica supone un esfuerzo cada vez mayor. Mientras tanto, las soluciones no llegan o se quedan cortas", han explicado.

Asaja, COAG y UdU han articulado cinco reivindicaciones comunes: un plan de choque frente a los costes de producción; una Política Agraria Común (PAC) fuerte que proteja la renta de agricultores y ganaderos; precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla; no a la competencia desleal de los acuerdos comerciales y, por último, menos papeles y menos normas.

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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha informado este viernes del "aplazamiento de las movilizaciones en el ámbito estatal" que barajaban junto a otras organizaciones agrarias "como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre".

En un comunicado, esta asociación ha manifestado que está "comprometida con los valores democráticos y de participación social" y que "las elecciones generales son la máxima expresión de la democracia", por lo que "anima a todos sus afiliados y afiliadas a expresar su opinión democrática mediante el voto". EFE

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