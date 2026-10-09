Abascal no asistirá al desfile del 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional.

Guardar

Madrid, 9 oct (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, no asistirá al desfile de las fuerzas armadas del 12 de octubre en Madrid ni a la posterior recepción con los reyes en el Palacio Oriente, han confirmado a EFE fuentes del partido.

El año pasado Abascal siguió el desfile desde la calle, en lugar de ocupar la tribuna de autoridades por creer que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, utiliza estos acontecimientos "para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

PUBLICIDAD

Por eso decidió que sólo compartiría espacio con Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso, o cualquier otro lugar donde pudiera denunciar "la corrupción moral, política y económica" del Ejecutivo. EFE