Abascal estará el 12 de octubre en Ceuta para acompañar a quienes "defienden la frontera"

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Madrid, 9 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este viernes que el 12 de octubre estará en Ceuta "con los españoles que defienden la frontera" y ha destacado que no acudirá al desfile de las Fuerzas Armadas porque no quiere compartir tribuna con "un Gobierno mafioso".

Lo ha expresado en su cuenta de X tras anunciar el partido hace unos días que no asistiría al desfile del 12 de octubre en Madrid, ni a la posterior recepción con los reyes en el Palacio Oriente, pero sin desvelar cuál sería su agenda ese día.

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"El 12 de octubre no estaré en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido", ha escrito Abascal.

Ha finalizado su mensaje zanjando que estará en Ceuta "con los españoles que defienden la frontera que Pedro Sánchez ha abandonado".EFE