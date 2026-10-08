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Verónica Barbero no tiene duda de que las izquierdas "vamos a ser más e ir juntas" el 29N

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Vigo (Pontevedra), 8 oct (EFE).- La coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, ha asegurado que las izquierdas van a "ser más" y a ir "juntas" en las elecciones y ha avanzado que la coalición Frente Amplio elegirá su candidata a las elecciones generales en un "cortísimo plazo".

Antes del acto de presentación de la aspirante del partido a la alcaldía de Vigo, Gloria Alonso, Barbero ha defendido la necesidad de consolidar una alianza con un horizonte más lejano que el de los próximos comicios.

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"Llevamos muchos años trabajando precisamente para que esa unidad, más allá de ser una unidad para este proceso electoral, sea una unidad de medio y largo plazo", ha señalado en sus declaraciones.

Barbero ha defendido que "la izquierda no puede estar cada cuatro años mirándose por encima del hombro" y ha abogado por construir un espacio con vocación mayoritaria y de gobierno.

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"Queremos ser un frente amplio", como dice el nombre que han elegido, "como el de Uruguay, queremos gobernar un país entero", ha proclamado la portavoz de Sumar en el Congreso.

Ella confía en la capacidad de la izquierda para movilizar al electorado: "No tenemos ninguna duda de que las izquierdas vamos a ser más, vamos a ir juntas y vamos a ganar estas elecciones".

Respecto a las negociaciones para definir la cabeza de lista y el liderazgo del proyecto, Barbero ha optado por la discreción y el trabajo interno lejos del ruido mediático.

"Nosotros desde Movimiento Sumar apagamos micrófonos y encendemos teléfonos", ha comentado en una comparecencia en la que ha indicado que esas reservas ayudan a "construir una mesa en la que todo el mundo se sienta a gusto".

En todo caso, ha pronosticado que el acuerdo para elegir a "la mejor" candidata posible es "cuestión de cortísimo plazo".

Movimiento Sumar llega a las elecciones generales del 29 de noviembre integrado en una nueva coalición junto a IU, Más Madrid y los comunes y a la espera de lo que se suceda con Podemos. EFE

(Foto)

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