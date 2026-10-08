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Rada Rassimov y Enrique Cerezo, homenajeados en el Almería Western Film Festival

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Almería, 9 oct (EFE).- El Almería Western Film Festival (AWFF) ha inaugurado su decimosexta edición en la localidad de Tabernas con un reconocimiento a la actriz Rada Rassimov, galardonada con el premio ‘Tabernas de Cine’, y al productor Enrique Cerezo, distinguido con el premio a la ‘Difusión del Género Wéstern’.

La gala inaugural, celebrada este jueves por la noche en el Teatro Municipal de Tabernas (Almería) y presentada por Bego Puentes, ha puesto en valor el vínculo histórico de ambos protagonistas con el séptimo arte y el característico paisaje almeriense. Rada Rassimov, que hace sesenta años interpretó a María en la mítica cinta de Sergio Leone 'El bueno, el feo y el malo' (1966), ha agradecido un galardón que reconoce toda su trayectoria.

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"Es una emoción profunda e inesperada. Hace 60 años estuve aquí para interpretar a María. Era joven, estaba empezando mi carrera y no podía imaginar que aquella película se convertiría en una parte tan importante de la historia del cine", ha afirmado la actriz, que también protagonizó en la provincia títulos como 'Cazador de recompensas', '¡No esperes a Django, dispara!' y 'Django el bastardo'.

Rassimov ha destacado que este reconocimiento supone un homenaje a aquella época del cine europeo y del 'spaghetti western', teniendo un sentido recuerdo para Leone y sus antiguos compañeros de rodaje. "Gracias al cine, que me ha regalado encuentros, emociones y recuerdos que llevaré para siempre conmigo. Una parte de mí se queda aquí para siempre", ha concluido antes de descubrir su silla en el Paseo del Cine de la avenida de las Angustias.

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Allí se incorpora a un palmarés que incluye a leyendas internacionales como Franco Nero, Terence Hill, Gianni Garko y Fabio Testi, y a figuras de la pantalla nacional como Sara Montiel, Mónica Randall, Sancho Gracia, Charo López o José Luis Alcaine.

Por su parte, Enrique Cerezo ha sido premiado por su incansable labor en la conservación del patrimonio cinematográfico español. Su relación con la provincia se remonta a 1974, cuando dirigió el documental ‘La sonrisa del sol: Almería’. A finales de la década de los 90, produjo en la zona wésterns como ‘La vuelta de El Coyote’, ‘Un dólar para los muertos’ y ‘La justicia de los forajidos’.

A través de Video Mercury Films, Cerezo ha impulsado la restauración de un catálogo de más de 7.000 títulos, labor por la que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine en 2025. "Hablar de Almería, de cine y de Tabernas es hablar del espagueti wéstern, del desierto, de poblados, salones y sheriffs, pero también de grandes títulos con éxito mundial como ‘El bueno, el feo y el malo’, ‘La muerte tenía un precio’ o ‘Por un puñado de dólares’", ha subrayado.

El productor, que ha equiparado la producción cinematográfica con atravesar el Desierto de Tabernas, defendió que esta industria creó empleo y un gran archivo fílmico. "Producir cine significa cuidar la memoria fílmica de nuestro país", ha reivindicado, instando a no dejar "que estas películas, estos paisajes y estas historias se apaguen".

La primera jornada de este certamen, erigido como el único festival de género wéstern en Europa, ha arrancado con un pasacalles, la proyección infantil de ‘Billy y el hámster cowboy’, la exposición de Pícaro Digit, y la charla de Western Saloon. Además de la presentación del libro ‘Sergio Leone by himself’ por Sir Christopher Frayling, el festival ha rendido homenaje a los 60 años de 'El bueno, el feo y el malo' con una proyección especial introducida por el propio autor y especialista. EFE

mma/fp

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