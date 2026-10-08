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NBA y FIBA creen que junto a Euroliga liberarían el "enorme potencial" del básket europeo

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Redacción deportes, 8 oct (EFE).- La NBA y la FIBA emitieron este jueves un comunicado en el que consideran que una alianza de ambos organismos con la Euroliga "liberaría el enorme potencial" del baloncesto en toda Europa "en beneficio de los clubes, los jugadores y, lo más importante, los aficionados".

"Una alianza entre la Euroliga, la FIBA y la NBA para unificar el ecosistema del baloncesto europeo liberaría el enorme potencial de este deporte en toda Europa, en beneficio de los clubes, los jugadores y, lo más importante, los aficionados", señalan.

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"La NBA y la FIBA mantienen su compromiso de salir adelante con una nueva liga masculina profesional en Europa y de ayudar a construir un ecosistema de baloncesto más fuerte y sostenible, junto a socios que compartan nuestra visión de crecimiento, oportunidad y los principios fundamentales del modelo deportivo europeo", añaden.

El texto llega después de que el pasado martes los representantes de los propietarios de la Euroliga, reunidos en el lago de Como (Italia), rechazaran una oferta de la NBA para organizar conjuntamente una nueva competición en el Viejo Continente, acordando seguir adelante con el proceso de conversión de las licencias actuales de 10 años en franquicias para los trece clubes accionistas, sin descartar alcanzar un acuerdo en el futuro.

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Según confirmaron a EFE fuentes conocedoras de la negociación, la NBA ofreció más de 500 millones de euros a los clubes propietarios de la Euroliga, pero exigía a los equipos una inversión de unos 440 millones.

A finales de junio, la NBA Europa avanzó una inversión económica sin precedentes para poner en marcha su proyecto en el Viejo Continente en octubre de 2027, además de definir cuales serán los equipos que conformen la competición, con los que esperan cerrar acuerdos de la mano de la FIBA.

Según declaró entonces el subcomisionado y director de operaciones de la NBA, Mark Tatum, la liga estadounidense cerró el plazo de ofertas finales para construir las nuevas "franquicias permanentes" de esta liga, que tendrán sede en 12 ciudades objetivo, con participación, además de clubes con secciones de fútbol.

Pese a ese anuncio, en las últimas semanas la NBA presentó una oferta a la Euroliga para participar en su proyecto, aunque ésta ha resultado insuficiente para la práctica totalidad de los equipos.

La llegada de Chus Bueno como consejero delegado a la Euroliga había servido para tender puentes entre instituciones, que siguen abiertos, aunque la NBA deberá presentar para ello una nueva propuesta que sea del agrado de los clubes.

Uno de los temas tratados en la reunión, y que está relacionado con el futuro de la competición y el interés de la liga estadounidense de formar parte de dicho proyecto, es la conversión de licencias de diez años en franquicias y la ampliación del torneo de los 13 miembros actuales a 24, con la adición de nuevas franquicias.

La oferta de la NBA se basa en un acuerdo con los 13 clubes propietarios de la máxima competición del baloncesto europeo y no con los 24 que surgirían tras la expansión que ha iniciado la Euroliga y la posterior conversión en franquicias. EFE

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