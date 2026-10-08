Espana agencias

Las ingenierías y ADE lideran las matriculaciones con casi 150.000 alumnos universitarios

Guardar

Madrid, 8 oct (EFE).- Los grados de ingeniería y el de Administración y Gestión de Empresas (ADE) lideran las matriculaciones en las universidades españolas, con casi 150.000 alumnos en el curso 2025-2026, seguido del grado de Derecho que alcanza los 100.000.

Sin embargo, en la última década las matriculaciones que más han aumentado, y sobre todo en el sector privado, han sido las del grado de Medicina.

PUBLICIDAD

Según las últimas encuestas publicadas este jueves por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desde el curso 2015-2016 hasta el del 2025-206 las matrículas en Medicina han crecido en 4.977 plazas, de las que 4.070 correspondieron a la universidad privada y solo 907 a la pública.

El curso pasado hubo 48.330 matriculaciones en Medicina y hace diez años fueron de 43.353. En las universidades privadas este grado tenía 6.958 matrículas hace diez años y actualmente suma 11.028.

PUBLICIDAD

La estadística sobre la estructura del sistema universitario y el número de estudiantes y titulaciones señala que en la última década se han sumado 13 nuevas universidades privadas, hasta llegar el curso pasado a las 45 frente a las 50 públicas, que se han mantenido en el mismo número desde 2016.

Los centros privados han ido aumentando desde los 32 del curso 2015-2016 hasta los 45 en 2025-2026, incrementándose en una media de dos nuevas universidades por año.

En el total del sistema universitario se matricularon en grado 1.454.704 alumnos y alumnas, otros 334.313 en máster y 102.268 en doctorado, la inmensa mayoría de estos últimos (94.704) en la pública.

También las matrículas de grado en las universidades públicas siguen superando a las de la privada, 1.107.428 frente a 347.276.

No obstante, los estudiantes de máster se apuntan más a los centros privados, que ya superan en matrículas a los de los públicos, 184.412 frente a 149.902.

Y mientras las ingenierías son los grados que lideran las matriculaciones en las universidades públicas (133.777), las titulaciones de ADE son las que se imponen en las privadas (46.065), seguidas de Psicología, Otras Ciencias de la Salud, Enseñanza de Primaria, Derecho, Informática y Enfermería.

En la universidad privada las ingenierías sumaron 14.257 matriculaciones en 2025-2026 y el grado de Medicina 11.028.

En el ámbito de las universidades públicas, las ingenierías son las titulaciones más demandas, seguidas de ADE, Psicología, Educación Primaria, Informática y Otras Ciencias de la Salud.

Medicina se sitúa en el puesto número doce y registró 37.302 matriculaciones el curso pasado en todo el sistema universitario, alrededor de mil plazas más frente al año anterior.

Por otra parte, del total del alumnado matriculado en 2025-2026, Madrid es la comunidad con más estudiantes (272.339), seguida de Cataluña (241.671), Andalucía (214.321) y Comunidad Valenciana (148.602).

En el sector privado, Madrid (96.028) y Cataluña (85.555) lideran las matriculaciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Los jueces, sin embargo, no la eximen del pago completo porque siguió habitando el piso

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Receta de kolokythopita, la empanada griega de calabaza y queso feta

Este sencillo pastel de masa filo destaca por un exterior ligero y crujiente que contrasta con el relleno de calabaza y queso, una mezcla jugosa y reconfortante

Receta de kolokythopita, la empanada griega de calabaza y queso feta

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

Beatriz Biedma, que ha declarado durante más de una hora ante el juez Pedraz como perjudicada, relata los seguimientos a los que fue sometida y cómo llegaron a preguntar por sus movimientos y los de sus hijas

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

Despiden a un camarero por llegar ebrio al trabajo y abandonar el turno de cenas: la Justicia dice que es improcedente y será indemnizado con 6.784 euros

El tribunal considera excesiva la sanción por una ausencia de media jornada. La carta de despido incluye una agresión a una compañera, pero el tribunal niega que sea acoso sexual

Despiden a un camarero por llegar ebrio al trabajo y abandonar el turno de cenas: la Justicia dice que es improcedente y será indemnizado con 6.784 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

Despiden a un camarero por llegar ebrio al trabajo y abandonar el turno de cenas: la Justicia dice que es improcedente y será indemnizado con 6.784 euros

En directo | El PP veta un minuto de silencio por Maricarmen en el Senado después de hacerlo en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios contra el PSOE en el ‘caso Leire Díez’ pero considera “prematura” su imputación hasta escuchar a Santos Cerdán

El radar que ya no solo mide la velocidad: detecta adelantamientos ilegales y graba toda la maniobra

ECONOMÍA

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Así subirán las pensiones en enero de 2027

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Este es el precio de la gasolina este 8 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España desafía la incertidumbre y crece más de lo esperado: los expertos prevén que el PIB suba hasta el 2,6% este año

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo