Las ingenierías y ADE lideran las matriculaciones con casi 150.000 alumnos universitarios

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Madrid, 8 oct (EFE).- Los grados de ingeniería y el de Administración y Gestión de Empresas (ADE) lideran las matriculaciones en las universidades españolas, con casi 150.000 alumnos en el curso 2025-2026, seguido del grado de Derecho que alcanza los 100.000.

Sin embargo, en la última década las matriculaciones que más han aumentado, y sobre todo en el sector privado, han sido las del grado de Medicina.

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Según las últimas encuestas publicadas este jueves por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desde el curso 2015-2016 hasta el del 2025-206 las matrículas en Medicina han crecido en 4.977 plazas, de las que 4.070 correspondieron a la universidad privada y solo 907 a la pública.

El curso pasado hubo 48.330 matriculaciones en Medicina y hace diez años fueron de 43.353. En las universidades privadas este grado tenía 6.958 matrículas hace diez años y actualmente suma 11.028.

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La estadística sobre la estructura del sistema universitario y el número de estudiantes y titulaciones señala que en la última década se han sumado 13 nuevas universidades privadas, hasta llegar el curso pasado a las 45 frente a las 50 públicas, que se han mantenido en el mismo número desde 2016.

Los centros privados han ido aumentando desde los 32 del curso 2015-2016 hasta los 45 en 2025-2026, incrementándose en una media de dos nuevas universidades por año.

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En el total del sistema universitario se matricularon en grado 1.454.704 alumnos y alumnas, otros 334.313 en máster y 102.268 en doctorado, la inmensa mayoría de estos últimos (94.704) en la pública.

También las matrículas de grado en las universidades públicas siguen superando a las de la privada, 1.107.428 frente a 347.276.

No obstante, los estudiantes de máster se apuntan más a los centros privados, que ya superan en matrículas a los de los públicos, 184.412 frente a 149.902.

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Y mientras las ingenierías son los grados que lideran las matriculaciones en las universidades públicas (133.777), las titulaciones de ADE son las que se imponen en las privadas (46.065), seguidas de Psicología, Otras Ciencias de la Salud, Enseñanza de Primaria, Derecho, Informática y Enfermería.

En la universidad privada las ingenierías sumaron 14.257 matriculaciones en 2025-2026 y el grado de Medicina 11.028.

En el ámbito de las universidades públicas, las ingenierías son las titulaciones más demandas, seguidas de ADE, Psicología, Educación Primaria, Informática y Otras Ciencias de la Salud.

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Medicina se sitúa en el puesto número doce y registró 37.302 matriculaciones el curso pasado en todo el sistema universitario, alrededor de mil plazas más frente al año anterior.

Por otra parte, del total del alumnado matriculado en 2025-2026, Madrid es la comunidad con más estudiantes (272.339), seguida de Cataluña (241.671), Andalucía (214.321) y Comunidad Valenciana (148.602).

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En el sector privado, Madrid (96.028) y Cataluña (85.555) lideran las matriculaciones. EFE