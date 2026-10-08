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La portavoz de ERC en el Senado da un paso al lado y descarta ir en las listas para las elecciones

19/11/2025 29N.- La portavoz de ERC en el Senado da un paso al lado y descarta ir en las listas para las elecciones. La portavoz de ERC en el Senado durante esta legislatura, Sara Bailac, ha anunciado este jueves que no optará a la reelección como senadora por Lleida y dará un paso al lado en su carrera política para "dejar paso a nuevas personas con energía renovada", aunque continuará su compromiso político "desde la militancia de base". POLITICA Europa Press
19/11/2025 29N.- La portavoz de ERC en el Senado da un paso al lado y descarta ir en las listas para las elecciones. La portavoz de ERC en el Senado durante esta legislatura, Sara Bailac, ha anunciado este jueves que no optará a la reelección como senadora por Lleida y dará un paso al lado en su carrera política para "dejar paso a nuevas personas con energía renovada", aunque continuará su compromiso político "desde la militancia de base". POLITICA Europa Press
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La portavoz de ERC en el Senado durante esta legislatura, Sara Bailac, ha anunciado este jueves que no optará a la reelección como senadora por Lleida y dará un paso al lado en su carrera política para "dejar paso a nuevas personas con energía renovada", aunque continuará su compromiso político "desde la militancia de base".

Así lo ha adelantado la dirigente republicana en un mensaje en su perfil de 'X', recogido por Europa Press, después de que ERC haya abierto el proceso interno para escoger las personas candidatas que formarán parte de las listas al Congreso y el Senado.

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Sara Bailac llegó al Senado hace dos años y ha vivido dos legislaturas, siendo portavoz de ERC en esta última etapa. "En este tiempo, numerosos acuerdos han visto la luz en beneficio de la ciudadanía de Cataluña, y también en clave ilerdense y pirineica se han dado pasos importantes hacia unas infraestructuras dignas", ha añadido.

En cualquier caso, la dirigente de ERC ha justificado su decisión en que siempre ha entendido que su paso por el Senado debía ser "temporal", por lo que ha sentido que esta etapa ha llegado a su fin: "Quiero dejar paso a nuevas personas que, con energía renovada, lleven la voz de Lleida a Madrid".

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Eso sí, ha precisado que aunque haya cerrado esta etapa, no dejará de hacer política por "la libertad nacional", por hacer de Lleida y el Pirineo "un territorio de oportunidades" y para defender los derechos y libertades, "los derechos de las mujeres y ante el riesgo de retroceder a manos del fascismo".

"Quiero dar las gracias a ERC por la oportunidad y por el apoyo, y a la ciudadanía por la confianza (...) Ahora abro una nueva etapa, quiero continuar mi compromíso político desde la militancia de base y encontrar nuevos retos profesionales como politóloga. Ha sido un honor serviros", ha sentenciado.

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