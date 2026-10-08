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La Fiscalía mantiene la petición de prisión permanente por el crimen machista de Girona

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Girona, 8 oct (EFE).- La Fiscalía y las acusaciones han mantenido sus peticiones de prisión permanente revisable por asesinato, más quince años por agresión sexual y robo violento, para el acusado de matar a su expareja en Girona en julio de 2023 en el juicio que ha finalizado este jueves.

El fiscal y las acusaciones que representan a la madre de la víctima, a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Girona, consideran al acusado responsable de los delitos de asesinato, agresión sexual y robo con violencia en interior de domicilio con las agravantes de parentesco, de género y disfraz y la atenuante de confesión.

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Según su relato, el 26 de julio de 2023, el acusado, Toni M., esperó a su expareja, Carla, a quien había conocido en un curso de acceso a un grado superior de formación profesional, en el rellano de su piso, la obligó a entrar en la vivienda y la dejó inconsciente con una técnica de arte marcial.

Posteriormente, le sustrajo unas tarjetas bancarias, la agredió sexualmente y la estranguló, tras lo que huyó del lugar e inició una estrategia de coartadas que le llevó a simular que buscaba a la joven y que había encontrado el cadáver.

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Sin embargo, en la reconstrucción de los hechos confesó el crimen facilitando una versión que ha ido cambiando.

El Fiscal ha considerado "un insulto a la inteligencia" el argumento del acusado según el que tocó el pecho de la mujer para reanimarla.

En esta misma línea, la acusación particular ha sostenido que “no fue un robo con ánimo de lucro, quería humillarla y agredirla sexualmente” y después lo disimuló con un robo.

El letrado de la acusación ha destacado también que el acusado tenía unas 200 'snuff movies' (películas en las que se muestran torturas y crímenes reales) y lo ha relacionado con "su filia patológica, realmente escalofriante”.

Al finalizar el juicio, se ha hecho la entrega del objeto del veredicto al jurado popular, formado por cinco mujeres y cuatro hombres, que han iniciado la deliberación. EFE

Cgi/mg

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