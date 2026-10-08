José Luis Morales: "He venido al Oviedo para ayudar desde el primer momento"

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Oviedo, 8 oct (EFE).- El futbolista José Luis Morales, último fichaje del Real Oviedo, aseguró en su presentación que llega al club carbayón, que milita en LaLiga Hypermotion, "para ayudar al equipo desde el primer momento".

"Siento mucha alegría por fichar por el Real Oviedo. Han sido cinco meses esperando la oportunidad y agradezco al club que me la den. Es un reto muy bonito e intentaré dar el máximo de mi para conseguir los objetivos", explicó el atacante en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

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Morales, preguntado por si Julián Calero ha sido fundamental en su fichaje debido al año y medio que pasaron juntos en el Levante (donde el futbolista jugó en dos etapas: de 2014 a 2022 y de 2024 a 2026), aseguró que "el míster no llamó directamente", que la operación comenzó a gestarse la semana pasada y que finalmente "el Oviedo decidió fichar a un atacante más".

"Desde fuera he visto un gran club, ambicioso, que da pasos hacia adelante para crecer. Hablar ahora de ascenso no sé, todavía es muy pronto y la Segunda es súper complicada", dijo el madrileño de un Real Oviedo que, a pesar de ser uno de los tres recién descendidos, ocupa la zona media de la tabla y está a nueve puntos del ascenso directo.

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El Oviedo recibirá este lunes en el Carlos Tartiere (18.30 horas) al Eibar, líder de la Segunda División, un encuentro para el que Morales, también exjugador del Parla, Fuenlabrada, Eibar y Villarreal), se ve listo, ya que no ha dejado de entrenar en solitario "desde que finalizó la temporada pasada".

En el entrenamiento celebrado esta mañana, Julián Calero siguió contando con las bajas de Estanis Pedrola, Ilyas Chaira, Juan Cruz, Carlos Fernández, Alexandru Isfan, Chris Ramos y de un Aarón Escandell que ya trabaja sobre el césped y que no está descartado para el encuentro del lunes. EFE

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