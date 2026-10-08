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Ferran Costa: "No nos acostumbremos a cenar jamón ibérico y una copa de cava cada día"

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Sabadell (Barcelona), 8 oct (EFE).- El Sabadell se ha erigido en una de las revelaciones de LaLiga Hypermotion y sigue séptimo, pero su técnico, Ferran Costa, pidió este jueves "tranquilidad" y que "no nos acostumbremos a cenar jamón ibérico y una copa de cava cada día".

"Estamos viviendo la categoría desde una falsa comodidad. No podemos pensar que las cosas cuestan menos de lo que realmente cuestan en esta categoría. Si no llevaríamos 12 años consecutivos en Segunda División y habríamos jugado ocho 'play-off' de ascenso", afirmó.

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En este sentido, el entrenador arlequinado también recordó que "esto no es lo normal" y que el equipo, el club y la afición deben ser "conscientes" de su realidad y de que "nos quedan muchos puntos por hacer y cada punto nos costará muchísimo".

Costa enfatizó que el equipo no puede "despistarse" y reiteró que el objetivo es la permanencia e intentar sumar cada semana para llegar lo más rápido posible a los 50 puntos.

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"Esto es lo que tenemos que tener todos entre ceja y ceja y no pensarnos de repente que somos los más guapos de la clase y que tenemos que ganar cada semana por decreto", dijo.

El entrenador catalán compareció en rueda de prensa este jueves a las 9 de la mañana, justo antes de emprender un largo viaje por tierra, mar y aire para jugar el sábado en Ceuta, pero recalcó que el viaje no da "ninguna pereza".

"Hemos jugado en estadios sin gente y en céspedes artificiales, hemos jugado innumerables veces después de hacer horas de bus por todas partes. Es lo que somos nosotros y estamos súper contentos de poder afrontar otro partido en Segunda", añadió.

Sobre el rival, el Ceuta, destacó que la temporada pasada fue "uno de los equipos revelación" de la categoría de plata y que viene de hacer "un auténtico partidazo" en Castellón (1-1).

También aseguró que no le ha sorprendido la reacción del equipo tras un mal inicio de temporada porque es un rival "con mucha capacidad y muchos argumentos". EFE

asm/vmc/cmm

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