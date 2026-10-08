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El Defensor del Pueblo apela a la Constitución y la solidaridad entre regiones para Ceuta

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Madrid, 8 oct (EFE).- El defensor el Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recordado que la Constitución "habla de la unidad de España" pero también de la solidaridad entre las regiones, que cree deben aplicar para resolver la situación de la acogida de los menores migrantes que han llegado solos a Ceuta.

En un encuentro informativo, Gabilondo ha convocado a esa "solidaridad entre ellas" que recoge el artículo 2 de la Carta Magna sobre la unidad de España en la acogida de los 2.434 menores solos que hay en Ceuta. "Estos asuntos se resuelven, desde luego, con acuerdo de todas las administraciones, sino no hay solución".

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El defensor ha pedido no dejar a Ceuta sola y ha incidido en la necesidad de cuidar la convivencia, la seguridad y garantizar el funcionamiento de los servicios de la ciudad.

Además, ha condenado el hostigamiento hacia las ONG que están ayudando a los migrantes y ha reclamado "legalidad y humanidad".

"Ceuta tendrá que comprender que tiene un desafío además de esta llegada, que es el desafío de lograr una verdadera convivencia, entre distintas religiones, distintas formas de entender la vida, para que no se limite a ser una pura coexistencia".

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El defensor del Pueblo ha asegurado que la institución está trabajando desde el mes de agosto a través de varias actuaciones abiertas, y que ha recibido 332 quejas relacionadas con este asunto. EFE

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