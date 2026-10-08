Colau está dispuesta a liderar Frente Amplio si suma a "mucha más gente", como Podemos

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Barcelona, 8 oct (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho este jueves que está dispuesta a liderar Frente Amplio si esta candidatura "suma a mucha más gente" y, en concreto, ha citado a Podemos, Compromís, la Chunta Aragonesista o Més. "Si estamos todas, yo también estaré", ha asegurado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a TVE después de que Más Madrid la propusiera este miércoles como cabeza de lista del nuevo Frente Amplio y número uno por Barcelona, a falta de cerrarse un acuerdo global con el resto de partidos de la coalición, que son IU, Movimiento Sumar y los comunes.

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Colau ha defendido que debe haber "una única papeleta" a la izquierda del PSOE y ha urgido a los partidos a actuar con "generosidad" y "valentía" para que el Frente Amplio sea "una realidad" y no una simple marca. EFE