Turull (Junts) asegura que no investirán a Sánchez: "Hemos salido a escaldados"

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este miércoles que no volverán a investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales del 29 de noviembre porque consideran que no ha cumplido los compromisos que adquirió con su partido en esta legislatura: "Hemos salido escaldados".

"Nosotros a Pedro Sánchez no le investiremos porque hemos salido escaldados de esta persona, pero muy escaldados", ha recalcado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

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Según Turull, consideraron que en esta legislatura se presentaba una "oportunidad histórica" que les llevó a rubricar con los socialistas el 'Acuerdo de Bruselas' pero, a su juicio, no han cumplido y siempre han tirado de excusas para retrasar los compromisos adquiridos.

SÁNCHEZ "NO HA CUMPLIDO"

"Este señor no ha cumplido. Y como no ha cumplido, nosotros le pedimos que se sometiera a una cuestión de confianza y se hizo el loco. Sólo ha mirado por él para intentar aguantar una semana más en la Moncloa", ha lamentado.

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Pese a admitir que Sánchez sí ha cumplido con la Ley de Amnistía, ha constatado que era un compromiso a cambio de una investidura y no de una legislatura: "A partir de aquí, todo el resto de cosas, todo han sido excusas", ha añadido.

SEÑALA A BOLAÑOS

Tras recordar que las elecciones generales de 2023 las ganó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y no Sánchez, ha reprochado al presidente del Gobierno aprovechar el "sufrimiento de los más vulnerables" en la cuestión de la vivienda para sacar rédito político.

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También ha acusado al ministro de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, de ser "muy responsable" de los incumplimientos y de los retrasos de compromisos adquiridos con Junts.

RETORNO DE PUIGDEMONT

Al preguntársele por el regreso a España del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha evitado especular sobre si será antes o después de las elecciones pero sí ha dicho que debe ser el regreso "del presidente de un país y no del presidente de un partido".

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"Esto trasciende a unas elecciones", ha recalcado Turull, dejando claro que su vuelta a Cataluña debe tener un sentido institucional y no aprovecharlo para hacer politiquería ni partidismo.