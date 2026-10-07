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La UCO sitúa el móvil económico tras el crimen de un empresario en Ciudad Real en 2022

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Ciudad Real, 7 oct (EFE).- El capitán de la sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dirigió la investigación sobre la desaparición del empresario Juan Miguel Isla en 2022 ha señalado que el móvil del principal acusado de asesinato fue "totalmente económico" y ha considerado que el otro acusado tuvo también un papel relevante "antes, durante y después" de los hechos.

En la segunda sesión del juicio con jurado que se está celebrando en la Audiencia Provincial del Ciudad Real, el agente ha explicado que la investigación permitió reconstruir los últimos movimientos de Isla, que el 22 de julio de 2022 se desplazó desde la localidad de Manzanares hasta La Solana junto al principal acusado para recoger 50.000 euros correspondientes a un pago por la venta de una finca.

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Isla salió de Manzanares en un vehículo utilizado por el principal acusado y ambos regresaron unos 40 minutos después.

El teléfono de la víctima permaneció posteriormente en la zona de Manzanares y estuvo operativo hasta las 13.00 horas, aproximadamente, si bien el agente no ha precisado el momento exacto en el que se habría producido la muerte del empresario ni tampoco las causas.

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El agente ha explicado que los dos principales acusados tomaron precauciones porque no querían dejar rastro de sus movimientos y ha señalado que uno de los elementos que reforzó la investigación fue la finca situada en las proximidades de la autovía, conocida como la finca del "arbolillo".

Uno de los acusados había comenzado a buscar una parcela de esas características a principios de julio de 2022, la visitó el 18 de julio y la desaparición de Isla se produjo cuatro días después, por lo que desde la perspectiva policial la muerte de Isla pudo ser un hecho premeditado.

El agente ha considerado que esta circunstancia, unida a que ambos se desplazaron sin sus teléfonos para observar la finca desde la autovía, permitió a los investigadores considerar que podía tratarse del lugar utilizado para ocultar el cuerpo del empresario, que se localizó en un pozo de esa propiedad el 14 de marzo de 2023.

El capitán ha indicado que la investigación no llegó a esa finca por la colaboración de los acusados, sino mediante las pesquisas de la Guardia Civil, y ha señalado que dos de las llaves encontradas posteriormente en el vehículo del principal acusado abrían el candado del pozo donde fueron encontrados los restos.

Respecto a los 50.000 euros que Isla debía recibir aquel 22 de julio, el agente ha señalado que no fueron recuperados, aunque los investigadores pudieron reconstruir parcialmente el destino del dinero.

El agente también ha apuntado que la situación económica de ambos acusados era mala en 2022 por lo que ha relacionado esta circunstancia con la hipótesis del móvil económico.

En cuanto al papel del segundo de los acusados, el agente ha afirmado que tuvo una participación relevante y que "sabe más y ha hecho más de lo que ha podido contar". EFE

abc/lsy/mcm

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