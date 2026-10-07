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Junts celebra la amnistía como "victoria del independentismo" e Illa matiza: "Es de todos"

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Barcelona, 7 oct (EFE).- La presidenta del grupo de Junts en el Parlamento de Cataluña, Mònica Sales, ha celebrado este miércoles la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del 'procés' como una "gran victoria del independentismo", a lo que el presidente catalán, Salvador Illa, ha matizado: "Es una victoria de todos".

En la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, Sales se ha referido a la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación a los líderes del 'procés', lo que ha abierto la puerta al retorno inmediato de Carles Puigdemont, sobre todo después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya dejado sin efecto la orden nacional de busca y captura y detención contra el expresident.

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Tanto Puigdemont como los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, ha destacado Sales, "se marcharon libres y volverán libres, con la cabeza bien alta".

"Persistimos y ganaremos", ha afirmado Sales, que ha recordado que, antes de que Pedro Sánchez necesitara los votos de Junts para ser investido en 2023, Illa no era en absoluto partidario de aprobar una ley de amnistía.

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En la réplica, Illa ha puntualizado que "la normalización política de Cataluña es una victoria de todos".

"Es una victoria de la convivencia", ha remarcado Illa, que ha pedido a Junts "un poco de humildad".

En términos parecidos se ha expresado el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, que ha definido la aplicación de la ley de amnistía como "una victoria de Cataluña".

ERC urge a resolver el "conflicto político"

Por su parte, el presidente parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, que aún está esperando que los tribunales le apliquen la ley de amnistía, también se ha referido al paso adelante dado ayer por el Constitucional y se ha preguntado "cuánto tardarán" en hacerle caso el Tribunal Supremo y el "resto de tribunales que siguen negándose a aplicarla".

La amnistía, ha subrayado, "no es un perdón, porque no cometimos ningún delito; no es un punto y final, porque el conflicto político continúa vivo", sino que es un "reconocimiento de que este conflicto es de carácter político".

Por ello, ha urgido a Illa a mover ficha para empezar a buscar una solución negociada al "conflicto político" Cataluña-España, basada en el "derecho a la autodeterminación de los pueblos". EFE

rm-dic/pll/mcm

(Foto) (Vídeo)

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