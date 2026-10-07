Entidades sociales piden a los partidos que no usen el odio como herramienta electoral

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Madrid, 7 oct (EFE).- La alianza de organizaciones sociales en favor de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad reclama a los partidos políticos que no utilicen el odio como herramienta electoral de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado, las entidades inciden en que el odio, en forma de discursos, que se ha vertido en escenarios públicos y políticos en los últimos años, señala a personas en situaciones de vulnerabilidad "como amenazas y 'culpables' de problemas reales o ficticios".

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"Así, canalizan la ira o frustración de parte de la ciudadanía contra ellas y generan y normalizan una violencia que impacta diariamente en la vida de millones de personas migrantes, con discapacidad, racializadas, sin hogar, LGTBI+ o que viven con VIH, en forma de discriminaciones, acoso, o agresiones verbales y físicas", denuncian.

Exigen responsabilidad a los partidos y respeto a la pluralidad y diversidad que compone la sociedad y a sus derechos fundamentales. "Los derechos humanos deben trascender los signos políticos y no ser utilizados como arma arrojadiza, ni para conseguir rédito político", aseveran.

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Además, esta alianza de organizaciones que integran el Pacto Social contra los discursos de odio reclama que la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad frente a los discursos de odio sea una prioridad para el Gobierno y los partidos que integren el Congreso la próxima legislatura y "se blinde, por fin, con un Pacto de Estado".

Esta iniciativa no parte de cero ya que las organizaciones han estado trabajando "de la mano de los partidos" desde hace más de dos años y se encontraba en fase de tramitación y contaba con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios.

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Por ello, piden al próximo Ejecutivo "que retome inmediatamente esta responsabilidad histórica" con los grupos en situación de vulnerabilidad y apruebe, "como una de sus primeras medidas", un Pacto de Estado "para frenar la espiral de violencia que sufre la sociedad española en situación de mayor vulnerabilidad hace años".

Asimismo, hacen un llamamiento a la responsabilidad y a la movilización social para que, en estas elecciones, a través de sus votos, "se sigan dando pasos hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de odio".

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Las entidades que integran el Pacto Social son la Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, Cesida, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, Hogar Sí, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, CCOO y UGT. EFE