El TC remite al Supremo la sentencia que abre la puerta al regreso inmediato de Puigdemont

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Madrid, 7 oct (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha notificado a las partes y remitido al Tribunal Supremo la sentencia en la que avala amnistiar el delito de malversación a los líderes del 'procés', lo que abre la puerta al retorno inmediato del expresident catalán Carles Puigdemont.

El Pleno del TC estimó este martes con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de la exconsellera catalana Dolors Bassa a partir de la ponencia del presidente de este tribunal, Cándido Conde-Pumpido.

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Tras conocer esta resolución el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó este sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención de Carles Puigdemont, que ya puede regresar a España tras nueve años huido de la Justicia sin riesgo a ser detenido.

Este miércoles el TC ha notificado la sentencia y el voto particular de los cinco magistrados conservadores a las partes y lo ha remitido al Tribunal Supremo, han informado fuentes del Constitucional. EFE

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